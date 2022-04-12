«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах

Новости Беларуси. Прямой наводкой из гаубиц и минометов, разумеется, по условному противнику. На белорусских полигонах не утихают учебные залпы. Свои навыки оттачивают будущие артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание, батарея!

Закреплять теорию на практике курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси вышли на «Осиповичский» полигон. Все по-взрослому. В арсенале для отработки боевой стрельбы внушительный ассортимент огневых средств, владеть которым как раз и предстоит научиться. Как и освоить азы ведения разведки, поражения цели из крупнокалиберных орудий, а также стать опытным командиром личного состава.

Андрей Емельянов, начальник кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии:

Задачами полевого выхода являются упрочить навыки военнослужащих курсантов Военной академии в освоении своей специальности. Каждый курс осваивает свою категорию по тем направлениям, которые готовят. Сперва командир орудия, в дальнейшем командир взвода, командир батареи. И на 4-м курсе уже дивизионная тематика.