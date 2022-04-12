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«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах

12 апреля 2022 07:12
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Новости Беларуси. Прямой наводкой из гаубиц и минометов, разумеется, по условному противнику. На белорусских полигонах не утихают учебные залпы. Свои навыки оттачивают будущие артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах-1

Внимание, батарея!  

«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах-4

Закреплять теорию на практике курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии Беларуси вышли на «Осиповичский» полигон. Все по-взрослому. В арсенале для отработки боевой стрельбы внушительный ассортимент огневых средств, владеть которым как раз и предстоит научиться. Как и освоить азы ведения разведки, поражения цели из крупнокалиберных орудий, а также стать опытным командиром личного состава.  

«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах-7

Андрей Емельянов, начальник кафедры управления ракетными ударами и огнем артиллерии:  
Задачами полевого выхода являются упрочить навыки военнослужащих курсантов Военной академии в освоении своей специальности. Каждый курс осваивает свою категорию по тем направлениям, которые готовят. Сперва командир орудия, в дальнейшем командир взвода, командир батареи. И на 4-м курсе уже дивизионная тематика.  

«Внимание, батарея!» Будущие артиллеристы оттачивают свои навыки на белорусских полигонах-10

Прежде чем взяться за оружие, курсанты досконально его изучили в академии. Теперь впереди пять недель, чтобы все типы артиллерийских систем опробовать в деле.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Емельянов # Фотофакт

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