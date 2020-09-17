«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске
Новости Беларуси. У польского посольства в Минске прошел пикет против вмешательства во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что именно 17 сентября мы отмечаем 81-ю годовщину воссоединения Западной и Восточной Беларуси (читайте здесь).
Белорусы, возмущенные дипломатическим давлением со стороны соседних государств, собрались возле посольства Польши в знак защиты интересов своего народа, независимости и общего будущего. За сохранение единства выступают сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные белорусы.
Мы очень переживаем за те политические события, которые сейчас происходят в стране. И, конечно, мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы. Это активная молодежь, которая действительно понимает, сколько всего уже создано в стране, что нужно это сберечь, сохранить и только созидать самое лучшее. У нас сейчас очень много льгот, у нас хорошие стипендии, зарплаты, бесплатное обучение. Мы хотим показать другой молодежи, у которой другое мнение, что действительно у нас хорошо и может быть еще лучше.
Я сегодня надел военную форму. Форма Победы, Великой Победы, форма тех великих людей, которые совершали для нас свои героические поступки. Эта форма принесла нам целостность, единство. Благодаря этой форме мы сейчас существующем в тех территориальных границах, в которых и находимся. Но могло бы быть и по-другому. Эта форма дала нам нашу независимую Беларусь.
Плакаты в руках участников пикета говорят сами за себя. Белорусы отказываются закрывать глаза на попытки отдельных стран диктовать свои условия. Митингующие убеждены: право влиять на жизнь внутри страны имеют исключительно ее жители.