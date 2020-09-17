«Мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы». Что говорят белорусы у польского посольства в Минске

Мы очень переживаем за те политические события, которые сейчас происходят в стране. И, конечно, мы не хотим отсиживаться, читая только Telegram-каналы. Это активная молодежь, которая действительно понимает, сколько всего уже создано в стране, что нужно это сберечь, сохранить и только созидать самое лучшее. У нас сейчас очень много льгот, у нас хорошие стипендии, зарплаты, бесплатное обучение. Мы хотим показать другой молодежи, у которой другое мнение, что действительно у нас хорошо и может быть еще лучше.