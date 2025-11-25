В Мексике фермеры и дальнобойщики устроили акции протеста

В Мексике фермеры и дальнобойщики перекрыли дороги, протестуя из-за нового закона о воде, роста цен и проблем с безопасностью. Акции прошли в нескольких штатах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники требуют пересмотра законодательства, которое, по их словам, ограничивает доступ к водным ресурсам и ставит под угрозу сельское хозяйство. К протестам присоединились водители грузовиков, недовольные высокими тарифами и ростом стоимости топлива.

Демонстранты также заявляют о недостаточной защите от преступных группировок, которые угрожают бизнесу и перевозкам. Власти направили дополнительные силы полиции для обеспечения порядка, однако движение на ключевых трассах остается затрудненным. Переговоры между представителями протестующих и правительством продолжаются.