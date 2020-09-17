Армен Гаспарян: с такой оппозицией Александру Лукашенко ничего не страшно ещё лет 70

Новости Беларуси. Неожиданный взгляд на происходящие в Минске протесты от политолога и журналиста Армена Гаспаряна. Аналитик обратил внимание на речевки и кричалки протестующей молодежи и утверждает, что все они заимствованы из советского прошлого и футбольных тусовок, намекая на то, что «совсем не постарались», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подруга за подругу!

Один за всех, и все за одного!

Пока мы едины, мы непобедимы!

Жыве Беларусь!

Нас не надо провожать!

Вы продали свой народ!

Не забудем, не простим!

Это наш город!

Верым, можам, пераможам!

Отпускай!

Армен Гаспарян, российский политолог, историк, журналист:

Организаторам этой дискотеки надо поставить кол за непревзойденную абсолютно тупость. Потому что здесь намешан фольклор футбольных фанатов, причем некоторые кричалки, например, «Отпускай!», еще из эпохи Советского Союза. Это скандировали, когда целые секторы держали после матча, даже не всех сразу выпускали, как сейчас, а выход со стадиона был секторами. И наиболее нетерпеливые начинали скандировать «Отпускай!» Я уже забыл про это, а сейчас посмотрел видео, вспомнил. «Пока мы едины, мы непобедимы!» – это тоже футбольные фанаты. То есть кто где что услышал когда-то в жизни, тот то и реализовал. Собственный креатив равен нулю.

«Это наш город!», «Не забудем, не простим!» – это все пришло в такой митинговый фольклор в августе 1991-го из Москвы. «Это наш город!» скандировали, когда несли самый большой на тот момент триколор. По-моему, это на Арбате было. И «Не забудем, не простим!» – это тогда же было по отношению к ГКЧП, в частности, и к КПСС, так сказать, в мелочах. У меня такое ощущение сложилось, что эти молокососы, наверное, пристали к своим родителям и сказали: «Скажите, а что скандировали в эпоху вашей юности?». Вот они там записали, как кто что понял, и попытались нестройными детскими голосами это все воспроизвести.

Это вот истерика беременных гимназисток, которых лишили десерта в их любимом кафе. С такой оппозицией Александру Григорьевичу Лукашенко ничего не страшно еще лет 70. Они еще примерно столько же будут учить скандировать, судя по всему. Безнадежная публика абсолютно. И у меня такое есть ощущение, что люди, которые это организовывали, по интеллектуальному развитию ушли недалеко от Светланы Тихановской, которая всем известна теперь как женщина-телесуфлер, потому что сама по себе она даже двух предложений подряд не может произнести, чтобы не сбиться. Видимо, организаторы – это, может, я не знаю, племянники ее. Вышли, как смогли, так, собственно, с поставленной задачей и справились.