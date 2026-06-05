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Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов

05 июня 2026 17:51
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В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования лучшей учащейся молодежи и их наставников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов-2

Свидетельства специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили более 70 юным талантам. Среди награждаемых – победители республиканских и международных олимпиад, конференций и конкурсов. Высокой оценки удостоены и более 10 педагогов, которые внесли большой вклад в развитие способностей своих воспитанников.

Алексей Степанов, учащийся гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:
Я олимпиадник по химии. Выступал на международных олимпиадах в Азербайджане, Узбекистане и в Москве. Приятно чувствовать поддержку от государства, выступать сначала на республиканском уровне, а потом на международном, получать благодарность от государства за свои достижения.

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов-4

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Талантливые, одаренные, одухотворенные своим делом, учебой, профессией столичные ребята. И некоторые из них уже являются студентами ведущих белорусских университетов. В прошлом году они получили право стать соискателями спецфонда Президента благодаря своим заслугам. И уже сегодня, поступив в университет, они являются студентами, но получают свою долгожданную заслуженную награду. 

Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов-6

За 30 лет более чем 45 тысяч ребят были поощрены cпециальным фондом. За этими цифрами стоит талантливая, одаренная молодежь, которая прославляет нашу страну на международных олимпиадах, конкурсах и конференциях. И многие из них сегодня вносят существенный вклад в развитие Беларуси.

# Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов # Молодежь Беларуси # Ольга Смирнова

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