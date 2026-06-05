Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов

В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования лучшей учащейся молодежи и их наставников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования лучшей учащейся молодежи и их наставников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Свидетельства специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили более 70 юным талантам. Среди награждаемых – победители республиканских и международных олимпиад, конференций и конкурсов. Высокой оценки удостоены и более 10 педагогов, которые внесли большой вклад в развитие способностей своих воспитанников.
Алексей Степанов, учащийся гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:
Я олимпиадник по химии. Выступал на международных олимпиадах в Азербайджане, Узбекистане и в Москве. Приятно чувствовать поддержку от государства, выступать сначала на республиканском уровне, а потом на международном, получать благодарность от государства за свои достижения.
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Талантливые, одаренные, одухотворенные своим делом, учебой, профессией столичные ребята. И некоторые из них уже являются студентами ведущих белорусских университетов. В прошлом году они получили право стать соискателями спецфонда Президента благодаря своим заслугам. И уже сегодня, поступив в университет, они являются студентами, но получают свою долгожданную заслуженную награду.
За 30 лет более чем 45 тысяч ребят были поощрены cпециальным фондом. За этими цифрами стоит талантливая, одаренная молодежь, которая прославляет нашу страну на международных олимпиадах, конкурсах и конференциях. И многие из них сегодня вносят существенный вклад в развитие Беларуси.