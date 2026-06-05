Более 70 минчан получили свидетельства спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов

В Минской городской ратуше прошла торжественная церемония чествования лучшей учащейся молодежи и их наставников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свидетельства специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили более 70 юным талантам. Среди награждаемых – победители республиканских и международных олимпиад, конференций и конкурсов. Высокой оценки удостоены и более 10 педагогов, которые внесли большой вклад в развитие способностей своих воспитанников.

Алексей Степанов, учащийся гимназии № 41 Минска имени Серебряного В.Х.:

Я олимпиадник по химии. Выступал на международных олимпиадах в Азербайджане, Узбекистане и в Москве. Приятно чувствовать поддержку от государства, выступать сначала на республиканском уровне, а потом на международном, получать благодарность от государства за свои достижения.