Светлогорск принимает масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»

Чтобы понять душу народа, нужно послушать его песни, попробовать национальную кухню и увидеть, как он танцует. А для белорусов важно и погрузиться в спортивные достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» в Светлогорске могут познакомиться с нашим наследием, а также попробовать себя в разных видах спорта. А еще насладиться уникальной театральной атмосферой и научиться писать в своем блоге о родной стране.