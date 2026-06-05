Светлогорск принимает масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокі»
Чтобы понять душу народа, нужно послушать его песни, попробовать национальную кухню и увидеть, как он танцует. А для белорусов важно и погрузиться в спортивные достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» в Светлогорске могут познакомиться с нашим наследием, а также попробовать себя в разных видах спорта. А еще насладиться уникальной театральной атмосферой и научиться писать в своем блоге о родной стране.
Мастер-класс от олимпийского чемпиона. Мечта стала реальностью для воспитанников Гомельской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по гребле. К юным спортсменам приехал триумфатор Пекина Александр Богданович и предложил сделать фирменную разминку, с которой сам когда-то начинал профессиональные тренировки.
В рамках фестиваля «Вытокі» проходит серия мастер-классов от звезд белорусского спорта.
К фестивалю здесь провели реконструкцию базы, а на территории появилась многофункциональная спортивная площадка. Сейчас здесь оттачивают мастерство 65 начинающих гребцов. Но уже с июля отделение расширится: с приходом нового тренера количество воспитанников вырастет на треть.
Торжественное открытие фестивалю дали у нового скейт-роллер-парка, он стал традиционным подарком городу от Национального олимпийского комитета. Первыми современную площадку протестировали лучшие райдеры и роллеры страны.
А уже 6 июня Светлогорск ждет грандиозный олимпийский день. Центральная площадь превратится в огромную спортивную арену под открытым небом. Десятки интерактивных локаций, заветные медали для самых юных участников, масштабный концерт звезд белорусской эстрады и праздничный салют.
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