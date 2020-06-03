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«Мы не будем прятаться по щелям при любой угрозе». Анонс программы «В обстановке мира»

03 июня 2020 07:19
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Новости Беларуси. Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам. Эти темы эксперты обсуждают в программе «В обстановке мира». 

«Мы не будем прятаться по щелям при любой угрозе». Анонс программы «В обстановке мира»-1

Очередные пять лет устойчивого развития государства. Что удалось сделать законотворцам?

Чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?

Расскажем, благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене. И как справляться с потоками фейков и недостоверной информации. 

А также об основных тезисах общебелорусской национальной идеи. 

# Национальная безопасность # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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