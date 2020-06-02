Экологическая тропа, велодорожка и спортивные площадки. Как благоустроят водно-зелёную систему в Лошице

Новости Беларуси. Природный ландшафт Лошицы скоро заиграет новыми красками. В пойме реки планируют обустроить зеленую зону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Природный ландшафт Лошицы скоро заиграет новыми красками. В пойме реки планируют обустроить зеленую зону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь об островке между улицами Кижеватова и Южной магистралью. Проект масштабный. Общая площадь – более 15 гектаров. По задумке архитекторов, здесь расположатся экологическая тропа, велодорожка и велопарковка, а еще детские и спортивные площадки. Сохранят самое главное – природную аутентичность. Появятся зоны для наблюдения за птицами и растительным миром.
Виктория Ятченя, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Октябрьского района:
Будет сохранен природный рельеф местности, а также максимальное сохранение объектов растительного мира. Малые архитектурные формы и мощение дорожек будет выполнено из дерева, что прекрасно подчеркнет архитектуру и благоустройство зеленой зоны.