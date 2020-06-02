10 новых велогаражей появится к середине лета в Минске

Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще десяток велогаражей появится в Минске к середине лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их сейчас активно устанавливают на стоянках города. Причина простая – высокий интерес минчан. Если с одной парковки обращаются 10 желающих, велогаражу быть. Каждый такой мини-ангар вмещает 30 байков.
Сейчас в каждом районе столицы есть как минимум по одной крытой велостоянке, а в Заводском районе их целых 8.