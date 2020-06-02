«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса

Новости Беларуси. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам в сегодняшних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронный помощник врача распознает голосовой набор, сам заполняет электронную медкарту, а еще напоминает медсестрам о назначениях для каждого пациента. Все, что нужно – это планшет. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Вячеслав Левчук, программист:

Автоматизация связи между отделением, «грязной» зоной, и «чистой» зоной, лабораторией. Когда врач назначает какое-то исследование, сдачу анализов, будь то анализ на COVID, будь то анализ просто крови (биохимический, общий анализ крови), он должен печататься бумажкой, бумажка уходит в лабораторию. Мы, чтобы этого процесса избегать, используем термотрансферную печать.

Никаких лишних сопроводительных бумаг, только штрих-код на пробирке, которая легко поддается обработке антисептиком. Это позволяет свести к минимуму контакт между «чистой» и «грязной» зонами – отделением и лабораторией. Гуманитарный груз прибыл в Минск из Китая. Замминистра здравоохранения рассказал, кому направят медицинскую помощь Почти 10 лет братья Левчуки занимаются разработкой электронных систем для больниц Беларуси. В ситуации с COVID-19 не могли остаться в стороне.

Вадим Левчук, директор IT-компании:

Надо было реально избавиться от бумажного документооборота в процессе оказания помощи COVID-пациентам. Стационары это оценили сразу же. Мы, конечно же, не сами начали разработку, мы одобрения спросили: это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же, да».

Для сокращения времени оформления истории болезни создан интерфейс для мобильных устройств или планшетов. Врач заполняет дневники наблюдения прямо в палате. Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: мы передадим 100 конденсаторов кислорода, которые будут распределяться по больницам в стране Изучить медкарту пациента смогут другие специалисты в «чистой» зоне, но уже бесконтактно.

Сергей Левчук, коммерческий директор IT-компании:

Врач включает голосовой набор и надиктовывает текст голосового сообщения. Например, «состояние пациента стабильное, наблюдения каждые шесть часов». И информация сразу отправляется в «чистую» зону.

По словам разработчиков, их софт способен в три раза сократить время осмотра пациента. Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей Наладить работу на местах несложно. В Бресте новинку взяли на вооружение уже в двух больницах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Еще вчера эти планшеты были в руках переписчиков, а сегодня они выполнят другую важную социальную функцию – придут на помощь врачам стационаров и поликлиник.

2-я Брестская городская больница обслуживает свыше 53 тысяч человек. Радиус работы медиков – больше 70 километров (это как городское, так и сельское население). Система уже тестируется на первых 30 планшетах.

Евгений Новосадский, заместитель главного врача Брестской городской больницы № 2:

Может программировать наш план работы на неделю, на две недели вперед. А также облегчает статическую обработку всей информации, то есть сколько у нас находится на данном этапе под контролем по каждому отдельному участку или же по всей организации в целом.