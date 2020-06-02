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«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса

02 июня 2020 17:53
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Новости Беларуси. Резиденты Брестского технопарка разработали бесплатную систему помощи медикам в сегодняшних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-1

Электронный помощник врача распознает голосовой набор, сам заполняет электронную медкарту, а еще напоминает медсестрам о назначениях для каждого пациента. Все, что нужно – это планшет.

Подробности у Кристины Протосовицкой.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-4

Вячеслав Левчук, программист:
Автоматизация связи между отделением, «грязной» зоной, и «чистой» зоной, лабораторией. Когда врач назначает какое-то исследование, сдачу анализов, будь то анализ на COVID, будь то анализ просто крови (биохимический, общий анализ крови), он должен печататься бумажкой, бумажка уходит в лабораторию. Мы, чтобы этого процесса избегать, используем термотрансферную печать.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-7

Никаких лишних сопроводительных бумаг, только штрих-код на пробирке, которая легко поддается обработке антисептиком. Это позволяет свести к минимуму контакт между «чистой» и «грязной» зонами – отделением и лабораторией.

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Почти 10 лет братья Левчуки занимаются разработкой электронных систем для больниц Беларуси. В ситуации с COVID-19 не могли остаться в стороне.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-10

Вадим Левчук, директор IT-компании:
Надо было реально избавиться от бумажного документооборота в процессе оказания помощи COVID-пациентам. Стационары это оценили сразу же. Мы, конечно же, не сами начали разработку, мы одобрения спросили: это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же, да».

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-13

Для сокращения времени оформления истории болезни создан интерфейс для мобильных устройств или планшетов. Врач заполняет дневники наблюдения прямо в палате.

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Изучить медкарту пациента смогут другие специалисты в «чистой» зоне, но уже бесконтактно.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-16

Сергей Левчук, коммерческий директор IT-компании:
Врач включает голосовой набор и надиктовывает текст голосового сообщения. Например, «состояние пациента стабильное, наблюдения каждые шесть часов». И информация сразу отправляется в «чистую» зону.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-19

По словам разработчиков, их софт способен в три раза сократить время осмотра пациента.

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Наладить работу на местах несложно. В Бресте новинку взяли на вооружение уже в двух больницах.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Еще вчера эти планшеты были в руках переписчиков, а сегодня они выполнят другую важную социальную функцию придут на помощь врачам стационаров и поликлиник.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-25

2-я Брестская городская больница обслуживает свыше 53 тысяч человек. Радиус работы медиков – больше 70 километров (это как городское, так и сельское население). Система уже тестируется на первых 30 планшетах.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-28

Евгений Новосадский, заместитель главного врача Брестской городской больницы 2:
Может программировать наш план работы на неделю, на две недели вперед. А также облегчает статическую обработку всей информации, то есть сколько у нас находится на данном этапе под контролем по каждому отдельному участку или же по всей организации в целом.

«Это будет иметь смысл? Врачи сказали: «Конечно же». Брестские медики тестируют электронный помощник в условиях коронавируса-31

Познакомить с полезным софтом и обучить персонал разработчики готовы в любом медучреждении страны и совершенно бесплатно.

# Коронавирус # общество # Вячеслав Левчук # Вадим Левчук # Сергей Левчук # Кристина Протосовицкая # Евгений Новосадский # Фотофакт

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