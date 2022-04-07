«Мы нашли замену рынку сбыта Украины». Как белорусские производители продуктов питания обходят санкции?
Новости Беларуси. Общественные организации и объединения должны усилить работу в трудовых коллективах на фоне санкционного давления, – об этом заявил заместитель Главы Администрации Президента во время рабочей поездки в Малоритский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентре находится один из крупнейших в Беларуси производителей детского питания.
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Большую часть продукции составляют овощные и фруктовые пюре. Сырьевая зона – фермеры и хозяйства Беларуси. На зарубежных рынках, в частности в Молдове, закупали экзотические фрукты: бананы, манго, персики. А в соседней Украине – гибкую упаковку. В условиях сложной логистики и санкционного давления предприятие ищет новых партнеров, ориентируясь на Восток. А вот производством упаковки могли бы заняться белорусские производители. Этот вопрос уже в работе.
Людмила Возносименко, заместитель директора Малоритского консервноовощесушильного комбината:
Сейчас комбинат озабочен, люди озабочены. Мы нашли замену рынку сбыта Украины. Плотно работаем с Китаем, уже первую партию отправили. Работаем над другой заявкой. Конечно же, Российская Федерация – там тоже в связи с санкциями некоторая продукция ушла с сетей, с рынка. Надеемся, свою нишу займем.