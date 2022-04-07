«Мы нашли замену рынку сбыта Украины». Как белорусские производители продуктов питания обходят санкции?

Новости Беларуси. Общественные организации и объединения должны усилить работу в трудовых коллективах на фоне санкционного давления, – об этом заявил заместитель Главы Администрации Президента во время рабочей поездки в Малоритский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентре находится один из крупнейших в Беларуси производителей детского питания. Луцкий: «Растить детей, воспитывать детей, рожать детей. Только тогда будет государство». Подробнее.

Большую часть продукции составляют овощные и фруктовые пюре. Сырьевая зона – фермеры и хозяйства Беларуси. На зарубежных рынках, в частности в Молдове, закупали экзотические фрукты: бананы, манго, персики. А в соседней Украине – гибкую упаковку. В условиях сложной логистики и санкционного давления предприятие ищет новых партнеров, ориентируясь на Восток. А вот производством упаковки могли бы заняться белорусские производители. Этот вопрос уже в работе.