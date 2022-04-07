В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь

Вижу цель – не вижу препятствий. Наверняка, эти слова стали девизом участников уже брендового для нашей страны конкурса «100 идей для Беларуси». До чего только не додумались ребята, чтобы их заметили и поддержали разработку. Сегодня в нашем эфире очередная громкая премьера. В гостях в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победитель номинации «Экология» – Анастасия Марзан, младший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите о себе. Кто вы? Что у вас за идея?

Анастасия Марзан, младший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Этой темой (разработками с торфом) занимались уже давно. Мне стала очень интересна данная тема. В лабораторных условиях пытались получить качественный активированный уголь. Это больше для технического назначения, но и в медицинских целях он может использоваться, только к нему определенные требования представляются. Александра Каштанова, ведущая:

Как пришла к вам такая идея? Анастасия Марзан:

Мой научный руководитель – человек, который давно занимается наукой, идейный вдохновитель. Есть в институте Алексей Эммануилович Томсон, с ним в лабораторных условиях мы что-то получали. Но хотелось, конечно, больше добавить промышленного масштаба.

Юрий Царев:

Ваши эмоции, когда вы узнали, что победили? Анастасия Марзан:

Для меня это был очень интересный опыт, познакомилась с большим количеством людей. Было интересно узнать о разработках других. Достойных ребят было много. Когда назвали мое имя, я девочка впечатлительная, поэтому для меня это было вроде и ожидаемо, но тем не менее это был сюрприз.

Белорусское черное золото. На основе торфа сегодня делают ценнейшие удобрения, косметику, лекарства, брикеты. Поле для деятельности широкое. Тонны перспектив.

Алексей Томсон, заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН Беларуси:

Состоялось совещание в Академии наук с представителями одной из крупных китайских корпораций. Они проявляют большой интерес к решению проблем, связанных с рекультивацией загрязненных почв. Торф очень хорошо поглощает ионы тяжелых металлов. То есть на загрязненных тяжелыми металлами почвах можно получать чистую сельскохозяйственную продукцию.

Анастасия Марзан:

Здесь на стенде у нас представлены растения-торфообразователи низинных болот. В нашем случае мы используем верховой пушицево-сфагновый торф. Анастасия Марзан разглядела у природного адсорбента драгоценный ракурс. Из кускового торфа победительница «100 идей для Беларуси» предлагает производить активированный уголь. Анастасия Марзан:

Тема очень интересная, так как в принципе торфяные угли применяются для технического назначения для очистки сточных вод, газообразных выбросов. В качестве композиционного радиопротектора с целью снижения поступления и накопления цезия в сельскохозяйственной продукции, в мясе, на кроликах испытывали. Здоровая выгода. В Беларуси активированный уголь не производится, а ресурса предостаточно. Это находка для промышленных гигантов. Свой продукт будет гораздо дешевле, можно выйти на экспорт. Более того, ожидается, что большое количество активированных углей будет потреблять Белорусская АЭС.

Анастасия Марзан:

Большой производитель торфяного активированного угля – это компания в Нидерландах, она закупала у нас торф и производила из него торфяной активированный уголь, который в дальнейшем продавала во все страны мира. Цель нашего проекта – создание модульной установки, она может устанавливаться в месте сырья, то есть убирается логистика. Это достаточно небольшая производственная линия: приехал, поставил и получаешь активированный уголь.

Очищать технологические растворы, сахарные сиропы, фармацевтические препараты можно будет без вреда для экологии. Кусковой торф измельчают, гранулируют, загружают в печь карбонизации, получают полукокс. Как рождается натуральный фильтр, мы заглянули в лабораторию академиков. Анастасия Марзан:

Такой полукокс, мы загружаем его в печь активации, температура в печи активации 900 градусов, активируем его водяным паром, выгружаем наш готовый активированный уголь.