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В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь

07 апреля 2022 12:40
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Вижу цель – не вижу препятствий. Наверняка, эти слова стали девизом участников уже брендового для нашей страны конкурса «100 идей для Беларуси». До чего только не додумались ребята, чтобы их заметили и поддержали разработку. Сегодня в нашем эфире очередная громкая премьера. В гостях в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь победитель номинации «Экология» – Анастасия Марзан, младший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите о себе. Кто вы? Что у вас за идея?

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-1

Анастасия Марзан, младший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:
Этой темой (разработками с торфом) занимались уже давно. Мне стала очень интересна данная тема. В лабораторных условиях пытались получить качественный активированный уголь. Это больше для технического назначения, но и в медицинских целях он может использоваться, только к нему определенные требования представляются.

Александра Каштанова, ведущая:
Как пришла к вам такая идея?

Анастасия Марзан:
Мой научный руководитель – человек, который давно занимается наукой, идейный вдохновитель. Есть в институте Алексей Эммануилович Томсон, с ним в лабораторных условиях мы что-то получали. Но хотелось, конечно, больше добавить промышленного масштаба.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-4

Юрий Царев:
Ваши эмоции, когда вы узнали, что победили?

Анастасия Марзан:
Для меня это был очень интересный опыт, познакомилась с большим количеством людей. Было интересно узнать о разработках других. Достойных ребят было много. Когда назвали мое имя, я девочка впечатлительная, поэтому для меня это было вроде и ожидаемо, но тем не менее это был сюрприз.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-7

Белорусское черное золото. На основе торфа сегодня делают ценнейшие удобрения, косметику, лекарства, брикеты. Поле для деятельности широкое. Тонны перспектив.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-10

Алексей Томсон, заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН Беларуси:
Состоялось совещание в Академии наук с представителями одной из крупных китайских корпораций. Они проявляют большой интерес к решению проблем, связанных с рекультивацией загрязненных почв. Торф очень хорошо поглощает ионы тяжелых металлов. То есть на загрязненных тяжелыми металлами почвах можно получать чистую сельскохозяйственную продукцию.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-13

Анастасия Марзан:
Здесь на стенде у нас представлены растения-торфообразователи низинных болот. В нашем случае мы используем верховой пушицево-сфагновый торф.

Анастасия Марзан разглядела у природного адсорбента драгоценный ракурс. Из кускового торфа победительница «100 идей для Беларуси» предлагает производить активированный уголь.

Анастасия Марзан:
Тема очень интересная, так как в принципе торфяные угли применяются для технического назначения для очистки сточных вод, газообразных выбросов. В качестве композиционного радиопротектора с целью снижения поступления и накопления цезия в сельскохозяйственной продукции, в мясе, на кроликах испытывали.

Здоровая выгода. В Беларуси активированный уголь не производится, а ресурса предостаточно. Это находка для промышленных гигантов. Свой продукт будет гораздо дешевле, можно выйти на экспорт. Более того, ожидается, что большое количество активированных углей будет потреблять Белорусская АЭС.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-16

Анастасия Марзан:
Большой производитель торфяного активированного угля – это компания в Нидерландах, она закупала у нас торф и производила из него торфяной активированный уголь, который в дальнейшем продавала во все страны мира. Цель нашего проекта – создание модульной установки, она может устанавливаться в месте сырья, то есть убирается логистика. Это достаточно небольшая производственная линия: приехал, поставил и получаешь активированный уголь.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-19

Очищать технологические растворы, сахарные сиропы, фармацевтические препараты можно будет без вреда для экологии. Кусковой торф измельчают, гранулируют, загружают в печь карбонизации, получают полукокс. Как рождается натуральный фильтр, мы заглянули в лабораторию академиков.

Анастасия Марзан:
Такой полукокс, мы загружаем его в печь активации, температура в печи активации 900 градусов, активируем его водяным паром, выгружаем наш готовый активированный уголь.

В Беларуси до этого не производили. В НАН создали разработку, которая позволит получать активированный уголь-22

Анастасия Макеева, корреспондент:
По итогу будет засыпаться в пакеты и как фильтр служить?

Анастасия Марзан:
Да.

# Белорусская наука # общество # Анастасия Марзан # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Алексей Томсон # Анастасия Макеева # Фотофакт

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