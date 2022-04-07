Единый день депутата будут проводить в Минске каждый месяц. В чём суть этого проекта?

Новости Беларуси. В Минске прошел Единый день депутата. Это пилотный проект Мингорсовета, в рамках которого любой горожанин с 8:00 до 20:00 мог прийти на прием к депутату: обратиться с просьбой, задать интересующий вопрос либо внести предложение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Встречи проводились во всех администрациях районов столицы. Минчане могли обратиться в любой из них, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Всего за день с жителями столицы пообщались около 50 депутатов Мингорсовета. Каждый вопрос взят на контроль.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Основной задачей депутатского корпуса столицы является как раз таки решение вопросов горожан. И Минский городской Совет депутатов активно применяет разные формы работы с населением. Пришли несколько человек со своими вопросами, со своими предложениями. Они касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства Минска. И я искренне верю и надеюсь, что данный проект будет поддержан и реализован в дальнейшем в столице.