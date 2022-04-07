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Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»

07 апреля 2022 12:35
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Новости Беларуси. Православный мир 7 апреля отмечает Благовещенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для христиан это третий по значению праздник после Пасхи и Рождества. Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре у нее появится на свет Сын Божий – Иисус Христос.

Православные верующие отмечают Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день? Читать здесь.

Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»-1

7 апреля праздничные службы проходят во всех храмах Беларуси. Многолюдно утром было в Благовещенской церкви Витебска. В одном из древнейших храмов города Богослужение возглавил Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»-4

Божья Матерь, как говорится, помогает нам. Мы молимся ей. Она всегда заступается перед Господом Богом, просит о наших грехах прощения. И покрывает нас покровом от всяких бед и несчастий.

Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»-7

Большой праздник, на самом деле. Благовещение – благовест такой. А для девушек особенно, потому что все молятся Матери Божьей. У кого может не получается иметь деток, все, конечно, молятся, просят. И вообще это светлый праздник.

Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»-10

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Мы когда этот праздник переживаем духовно, мы также исполняемся радостью, каким-то миром, спокойствием. Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества.

Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»-13

С Благовещением связано много церковных традиций и народных поверий. Например, в честь праздника церковь смягчает требования Великого поста. В некоторых храмах сохранилась традиция выпускать белых голубей. С древних времен в Благовещение люди откладывают все домашние дела, нельзя давать в долг и ссориться.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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