Митрополит Вениамин: «Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества»

Новости Беларуси. Православный мир 7 апреля отмечает Благовещенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для христиан это третий по значению праздник после Пасхи и Рождества. Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре у нее появится на свет Сын Божий – Иисус Христос. Православные верующие отмечают Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день? Читать здесь.

7 апреля праздничные службы проходят во всех храмах Беларуси. Многолюдно утром было в Благовещенской церкви Витебска. В одном из древнейших храмов города Богослужение возглавил Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Божья Матерь, как говорится, помогает нам. Мы молимся ей. Она всегда заступается перед Господом Богом, просит о наших грехах прощения. И покрывает нас покровом от всяких бед и несчастий.

Большой праздник, на самом деле. Благовещение – благовест такой. А для девушек особенно, потому что все молятся Матери Божьей. У кого может не получается иметь деток, все, конечно, молятся, просят. И вообще это светлый праздник.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Мы когда этот праздник переживаем духовно, мы также исполняемся радостью, каким-то миром, спокойствием. Беречь этот день, соблюдать, особенно почтить. Потому что это праздник для всего человечества.