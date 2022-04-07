Луцкий: «Растить детей, воспитывать детей, рожать детей. Только тогда будет государство»

Новости Беларуси. Общественные организации и объединения должны усилить работу в трудовых коллективах на фоне санкционного давления, – об этом заявил заместитель Главы Администрации Президента во время рабочей поездки в Малоритский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В райцентре находится один из крупнейших в Беларуси производителей детского питания.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Нужно идти в коллективы и разговаривать с людьми. Объяснять какие-то трудности, возникающие сегодня. Их нужно преодолевать. Только вместе, только сгруппировавшись, только понимая, что никакие бойкоты, никакие страйки нам лучше ничего не сделают. Мы должны четко идти вперед, производить продукцию, растить детей, воспитывать детей, рожать детей. Только тогда будет государство.