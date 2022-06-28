«Это новые горизонты для реализации». Александр Осенко рассказал о своём приходе на должность гендиректора СТВ

Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1». Виктория Попова, ведущая:

В феврале вас назначили на новую должность. Мы вспоминаем ваше назначение, потому что в журналистских кругах оно очень горячо обсуждалось, мы искали информацию о вас, смотрели на фото из соцсетей. Наши коллеги, даже по этому фото видно, несколько растеряны, но потом мне выдалось с вами пообщаться, и я узнала, что для вас это приглашение стало полной неожиданностью. Это так?

«Новые горизонты для реализации» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Да, вы абсолютно правы. Это была полная неожиданность. Это было очень быстро. Но мне предложили, и я согласился. Это новые горизонты для реализации. Виктория Попова:

За сколько вы узнали до того, как вас назначили? Александр Осенко:

День в день.

Татьяна Щербина, ведущая:

А когда вы узнали, что вашу кандидатуру рассматривают, знали ли вы об этом? Александр Осенко:

Нет. Татьяна Щербина:

То есть даже никто не намекал? «Со мной вели беседу в Администрации Президента» Александр Осенко:

Да. То есть просто со мной познакомились, как я понимаю, вся работа велась до этого. Со мной вели беседу в Администрации Президента – Игорь Владимирович Луцкий, Игорь Петрович Сергеенко. Мы говорили о «Звезде», мы говорили о том, что сделано в Новополоцке, о телеканале «Звезда», о новостной составляющей. Татьяна Щербина:

Собственно, по вашим делам вас и узнали. Виктория Попова:

Как проходит адаптация? Быстро или нет? На телеканале увидел огромнейший потенциал