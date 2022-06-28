«Это новые горизонты для реализации». Александр Осенко рассказал о своём приходе на должность гендиректора СТВ
Новости Беларуси. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко стал гостем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
Виктория Попова, ведущая:
В феврале вас назначили на новую должность. Мы вспоминаем ваше назначение, потому что в журналистских кругах оно очень горячо обсуждалось, мы искали информацию о вас, смотрели на фото из соцсетей. Наши коллеги, даже по этому фото видно, несколько растеряны, но потом мне выдалось с вами пообщаться, и я узнала, что для вас это приглашение стало полной неожиданностью. Это так?
«Новые горизонты для реализации»
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, вы абсолютно правы. Это была полная неожиданность. Это было очень быстро. Но мне предложили, и я согласился. Это новые горизонты для реализации.
Виктория Попова:
За сколько вы узнали до того, как вас назначили?
Александр Осенко:
День в день.
Татьяна Щербина, ведущая:
А когда вы узнали, что вашу кандидатуру рассматривают, знали ли вы об этом?
Александр Осенко:
Нет.
Татьяна Щербина:
То есть даже никто не намекал?
«Со мной вели беседу в Администрации Президента»
Александр Осенко:
Да. То есть просто со мной познакомились, как я понимаю, вся работа велась до этого. Со мной вели беседу в Администрации Президента – Игорь Владимирович Луцкий, Игорь Петрович Сергеенко. Мы говорили о «Звезде», мы говорили о том, что сделано в Новополоцке, о телеканале «Звезда», о новостной составляющей.
Татьяна Щербина:
Собственно, по вашим делам вас и узнали.
Виктория Попова:
Как проходит адаптация? Быстро или нет?
На телеканале увидел огромнейший потенциал
Александр Осенко:
Адаптация практически завершена. Конечно, масштабность ЗАО «Столичное телевидение» огромна. Я увидел огромнейший потенциал как в техническом, а потом, познакомившись ближе с ребятами, их колоссальный творческий потенциал. Очень много проектов в реализации стоит. Как говорится, у людей горят глаза. Адаптация проходит в рабочем порядке – с колес. Очень помогли в этой ситуации мои коллеги – команда медиаменеджеров.
Виктория Попова:
Не было отторжения, типа чужак, провинциал?
Александр Осенко:
Нет, абсолютно не было. Абсолютно им благодарен за то, что они в некоторых ключевых моментах подсказывали, как надо поступать в той или иной ситуации.
Виктория Попова:
А можете дать пример такого совета, что вам посоветовали?
Александр Осенко:
Речь больше касалась технического взаимодействия на референдуме, прямых включений, сопряжения между двумя телекомпаниями.