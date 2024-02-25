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«Мы можем это осуществить». Карпенко рассказал о курсах для СМИ в области избирательного права

25 февраля 2024 16:16
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В информационном центре ЦИК во Дворце Республики работают более 400 белорусских и зарубежных журналистов. Среди них и съемочные группы СТВ. Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из нашей выездной студии.

Игорь Карпенко рассказал, с чего нужно начинать политическую карьеру

«Мы можем это осуществить». Карпенко рассказал о курсах для СМИ в области избирательного права-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Действительно ли планируется введение курсов для журналистов в области избирательного права?

«Мы можем это осуществить». Карпенко рассказал о курсах для СМИ в области избирательного права-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы эту тему обсуждали. Кстати, эта тема поднималась на одном из совещаний. Такая потребность есть. Мы в рамках этой кампании проводили несколько семинаров-совещаний с журналистами, и там тоже высказывалось это пожелание. Сам ЦИК не занимается подготовкой кадров, мы договорились, что этой работой будет заниматься Академия управления при Президенте. Там был создан специальный центр, готовый в рамках этого взаимодействия оказать методическую поддержку и помощь, если надо, поучаствовать в таких курсах, разработать курс специально для журналистов, которые себя относят к тематике электоральной, избирательного права, технологий, проведения электоральных кампаний и освещения их. Поэтому вполне это возможно и, думаю, что мы это можем очень быстро осуществить.

# Выборы в Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Игорь Карпенко

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