«Мы можем это осуществить». Карпенко рассказал о курсах для СМИ в области избирательного права

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы эту тему обсуждали. Кстати, эта тема поднималась на одном из совещаний. Такая потребность есть. Мы в рамках этой кампании проводили несколько семинаров-совещаний с журналистами, и там тоже высказывалось это пожелание. Сам ЦИК не занимается подготовкой кадров, мы договорились, что этой работой будет заниматься Академия управления при Президенте. Там был создан специальный центр, готовый в рамках этого взаимодействия оказать методическую поддержку и помощь, если надо, поучаствовать в таких курсах, разработать курс специально для журналистов, которые себя относят к тематике электоральной, избирательного права, технологий, проведения электоральных кампаний и освещения их. Поэтому вполне это возможно и, думаю, что мы это можем очень быстро осуществить.