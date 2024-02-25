Один из самых музыкальных и молодёжных избирательных участков. Вот как проходят выборы в Гродно

Отправляемся в Гродно, где наша съемочная группа посетила один из самых музыкальных и молодежных избирательных участков – здесь более 70 ребят голосуют впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Мы сейчас находимся на участке для голосования № 119, который расположился в Гродненском музыкальном колледже. Здесь действительно очень музыкально. Там находится избирательная комиссия, которая выдает бюллетени, там расположены места для голосования, урна прямо за моей спиной. Как только избиратель сделал свой выбор, он может пройти на концерт и насладиться музыкой, которую подготовили силами Гродненского музыкального колледжа.

Этот участок не только музыкальный, но и молодежный – больше 70 впервые голосующих. Например, Никита Андрушко стал стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Молодой человек, хоть и принимает участие в концерте, играет на тубе, не забыл сегодня исполнить и свой гражданский долг. На память об участии в электоральной кампании всем впервые голосующим вручают подарки – Конституцию Республики Беларусь, канцелярские принадлежности и пряники с логотипом единого дня голосования.

Никита Андрушко, учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа:

Постарался очень ответственно подойти к этому вопросу, ознакомился со всеми кандидатами и выбрал самого подходящего, который мне больше всех понравился. На участке отмечают высокую явку – люди приходят целыми семьями. Председатель участковой избирательной комиссии Анна Саросек даже составила портрет избирателя. Давайте послушаем.