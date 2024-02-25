Игорь Карпенко рассказал, с чего нужно начинать политическую карьеру

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я думаю, что должен быть. Поэтому когда я встречаюсь с молодыми избирателями, очень часто мне задает вопрос молодежь, работающая молодежь, студенческая молодежь: вот я хотел пойти в политику, с чего начать? Я бы начинал с местных Советов – сельских, поселковых, районных. Там надо на этом уровне себя попробовать, какой-то определенный багаж заработать. Кроме этого, надо начинать себя в каких-то общественных объединениях либо политических партиях – там надо заработать определенный багаж. Не так, что я сегодня вступил в партию, а завтра выдвигайте меня в депутаты парламента. Я сам имею такой опыт и знаю, когда под выборы активизируется число желающих вступить в партию, а потом, как только вступили, сразу идут с предложениями – выдвините меня в депутаты Палаты представителей. Мы по своему опыту знаем. Мы на съезде всегда подходили очень жестко к этим вопросам и всегда говорили, а давайте вы сначала годик-другой поработаете в партии, зарекомендуете себя, покажете, что вы собой представляете, как вы можете решать вопросы, проявите свою активность определенную общественно-политическую, тогда мы уже подумаем, выдвигать вас в депутаты или нет. Поэтому, конечно, этот опыт очень нужен.