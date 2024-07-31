«Мы многому учимся у них». Ольга Чемоданова рассказала, как общаться с молодёжью

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы свой словарный запас также пополняем. Если говорить в целом о работе с молодежью, об общении с молодежью, все интересы, конечно, сложно обобщить, но то, что мы слышим молодежь, это правда. Независимо от того, как сменяются поколения, какие влияют технологии информационные на наше молодое поколение, мы многому учимся у них, у самой молодежи. Их мнение зачастую для нас становится авторитетным, оно идет в ногу со временем, с теми трендами, которые задает сама же молодежь.

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