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«Мы многому учимся у них». Ольга Чемоданова рассказала, как общаться с молодёжью

31 июля 2024 17:25
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Вы уже слова «краш», «кринж» выучили?

«Мы многому учимся у них». Ольга Чемоданова рассказала, как общаться с молодёжью-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы свой словарный запас также пополняем. Если говорить в целом о работе с молодежью, об общении с молодежью, все интересы, конечно, сложно обобщить, но то, что мы слышим молодежь, это правда. Независимо от того, как сменяются поколения, какие влияют технологии информационные на наше молодое поколение, мы многому учимся у них, у самой молодежи. Их мнение зачастую для нас становится авторитетным, оно идет в ногу со временем, с теми трендами, которые задает сама же молодежь.

Подробности в видео.

# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Григорий Азарёнок

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