Мы многому учимся у Беларуси! Минниханов рассказал о перспективных направлениях сотрудничества

Александр Лукашенко 25 мая провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых партнеров Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается экономического сотрудничества, эту тему стороны 25 мая подробно в публичной плоскости не обсуждали. Но известно, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот составил чуть более 820 миллионов долларов. Это несколько ниже прежних показателей: для сравнения, в 2021 году объем торговли между Беларусью и Татарстаном превышал миллиард долларов. А значит, резерв для роста остается весьма серьезным.

Рустам Минниханов, глава Татарстана (Россия):

Мы изучаем опыт в агропромышленном комплексе. На самом деле у вас очень высокий уровень сельского хозяйства, лесного хозяйства. Еще очень серьезное направление нашего сотрудничества – это легкая промышленность. Мы хотим вовлечь наших белорусских партнеров.

Следующая тема – в ходе наших посещений заводов мы видели, что вы делаете очень много халяльной продукции. Мы пригласили наших партнеров белорусских, чтобы они на всех наших халяльных выставках принимали участие, потому что у вас очень высокий уровень и качество вашей продукции. Поэтому направлений для нашего сотрудничества очень много. Мы говорим, что мы много чему учимся у Беларуси. Поэтому наше пожелание, чтобы ваша страна процветала.

За конкретными направлениями сотрудничества стоит и серьезная экономическая база. Татарстан входит в число наиболее успешных регионов России, активно привлекает инвестиции и развивает современные производства. Поэтому, однозначно, потенциал партнерства далеко не исчерпан, и нынешние показатели могут стать лишь отправной точкой для новых совместных проектов Беларуси и Татарстана.