Что такое фитооздоровление и насколько оно полезно для организма? Пообщались с биологом

Фитооздоровление – одна из древнейших практик, которая сегодня переживает новый виток популярности. Какие травы сейчас в конце весны нужно заготавливать, чтобы собрать свою зеленую аптечку? О том, как не ошибиться в выборе и грамотно использовать дары природы для оздоровления организма, рассказала наша гостья.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Букат, биолог, магистр биологических наук.
Ольга Букат, биолог, магистр биологических наук:
Фитооздоровление в последние годы набирает обороты и среди молодых людей, в том числе и студентов. Я считаю, что это связано с несколькими причинами, одна из которых в том, что травы действительно легко доступны, они растут везде, они сопровождают человека, куда бы мы ни пошли, на речку, в деревню, на пикник. Их легко собрать, легко заготовить. Среди трав есть много растений, которые не требуют специального назначения врача. То есть это либо слабодействующие травы, либо травы со средней степенью действия. Их мы можем применять в нашей бытовой жизни просто в семейном травничестве, используя их как источник веществ, которые повышают наш иммунитет, которые помогают нам быть здоровыми, которые помогают нам все время быть в тонусе, чтобы нам хватало энергии и сил на воплощение всех наших планов, проектов и мечтаний.
Подробности в видео.