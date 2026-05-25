Что такое фитооздоровление и насколько оно полезно для организма? Пообщались с биологом

Ольга Букат, биолог, магистр биологических наук:

Фитооздоровление в последние годы набирает обороты и среди молодых людей, в том числе и студентов. Я считаю, что это связано с несколькими причинами, одна из которых в том, что травы действительно легко доступны, они растут везде, они сопровождают человека, куда бы мы ни пошли, на речку, в деревню, на пикник. Их легко собрать, легко заготовить. Среди трав есть много растений, которые не требуют специального назначения врача. То есть это либо слабодействующие травы, либо травы со средней степенью действия. Их мы можем применять в нашей бытовой жизни просто в семейном травничестве, используя их как источник веществ, которые повышают наш иммунитет, которые помогают нам быть здоровыми, которые помогают нам все время быть в тонусе, чтобы нам хватало энергии и сил на воплощение всех наших планов, проектов и мечтаний.

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