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Шантажируют в интернете? Адвокат рассказал, что делать в таких случаях

25 мая 2026 13:12
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Шантажируют в интернете? Адвокат рассказал, что делать в таких случаях -1

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Часто люди обращаются с вопросом, что делать, если в сети интернет угрожают, шантажируют либо вымогают денежные средства. В первую очередь, если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходимо зафиксировать максимально переписку со злоумышленниками, возможно, сфотографировать ее либо скачать из мессенджеров. Это вам поможет в дальнейшем, если вы обратитесь в правоохранительные органы, то в милиции проще будет найти злоумышленников. 

Если вы пользуетесь социальными сетями, мессенджерами, то выбирайте проверенные варианты. Если вы используете свои аккаунты личные, то пользуйтесь не только паролем, но и двухфакторной аутентификацией. Это так называемый облачный пароль либо двойной пароль. 

Подробности в видео.

# Закон # Интернет

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