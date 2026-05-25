Шантажируют в интернете? Адвокат рассказал, что делать в таких случаях

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Часто люди обращаются с вопросом, что делать, если в сети интернет угрожают, шантажируют либо вымогают денежные средства. В первую очередь, если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходимо зафиксировать максимально переписку со злоумышленниками, возможно, сфотографировать ее либо скачать из мессенджеров. Это вам поможет в дальнейшем, если вы обратитесь в правоохранительные органы, то в милиции проще будет найти злоумышленников.

Если вы пользуетесь социальными сетями, мессенджерами, то выбирайте проверенные варианты. Если вы используете свои аккаунты личные, то пользуйтесь не только паролем, но и двухфакторной аутентификацией. Это так называемый облачный пароль либо двойной пароль.