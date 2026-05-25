Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить здоровье щитовидной железы? Ответила эндокринолог

25 мая – Всемирный день щитовидной железы. Этот небольшой орган весом 15-30 граммов играет огромную роль в работе всего организма. Почему щитовидную железу называют дирижером организма и какие сигналы говорят о сбое в ее работе?

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра:

Мы живем в замечательное время. Достаточно пройти в соседнюю лабораторию и понимать, есть какие-то проблемы с организмом или нет. И, казалось, так было всегда. На сегодняшний день это гормон ТТГ. На самом деле это не строго гормон щитовидной железы, а это начальник щитовидной железы в головном мозге, который регулирует выработку гормонов щитовидной железы непосредственно в ней. Щитовидка производит у нас йодтиронин и тироксин, а вот тиреотропный гормон регулирует выработку. Почему так? Потому что это большая молекула, которую легко определить нашими современными иммунометрическими методами. Ошибок в определении, как правило, не бывает.

Единственное, что хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей, обязательно перед сдачей этого гормона, особенно наши уважаемые девушки, девочки, которые весной употребляют достаточно большое количество бьюти-витаминов, за 3-4 дня до сдачи этого анализа надо отменить биотин, потому что он участвует в такой иммунологической реакции при определении гормона ТТГ.

Важно еще тоже сдавать этот гормон натощак, он достаточно точно показывает состояние нашего гормонального статуса в данный момент времени. Мы проводили анализ, и вы знаете, за прошлый год, в общем-то, каждый третий житель города Минска по статистике сдал гормон щитовидной железы.