Прямой эфир

Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить здоровье щитовидной железы? Ответила эндокринолог

25 мая 2026 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 мая – Всемирный день щитовидной железы. Этот небольшой орган весом 15-30 граммов играет огромную роль в работе всего организма. Почему щитовидную железу называют дирижером организма и какие сигналы говорят о сбое в ее работе? 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра.

Илья Нечаев, ведущий:
Какие анализы нужно сдавать человеку, чтобы понимать, что есть какие-то проблемы со щитовидной железой? 

Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить здоровье щитовидной железы? Ответила эндокринолог -2

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра:
Мы живем в замечательное время. Достаточно пройти в соседнюю лабораторию и понимать, есть какие-то проблемы с организмом или нет. И, казалось, так было всегда. На сегодняшний день это гормон ТТГ. На самом деле это не строго гормон щитовидной железы, а это начальник щитовидной железы в головном мозге, который регулирует выработку гормонов щитовидной железы непосредственно в ней. Щитовидка производит у нас йодтиронин и тироксин, а вот тиреотропный гормон регулирует выработку. Почему так? Потому что это большая молекула, которую легко определить нашими современными иммунометрическими методами. Ошибок в определении, как правило, не бывает. 

Единственное, что хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей, обязательно перед сдачей этого гормона, особенно наши уважаемые девушки, девочки, которые весной употребляют достаточно большое количество бьюти-витаминов, за 3-4 дня до сдачи этого анализа надо отменить биотин, потому что он участвует в такой иммунологической реакции при определении гормона ТТГ. 

Важно еще тоже сдавать этот гормон натощак, он достаточно точно показывает состояние нашего гормонального статуса в данный момент времени. Мы проводили анализ, и вы знаете, за прошлый год, в общем-то, каждый третий житель города Минска по статистике сдал гормон щитовидной железы. 

Подробности в видео

# Медицина # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске
25 мая 2026 11:33

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске

Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур
25 мая 2026 11:28

Аграрии Беларуси завершают сев яровых культур

Возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса Беларуси выходит на финальную стадию
25 мая 2026 11:11

Возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса Беларуси выходит на финальную стадию