Вадим Елфимов: в международном меню продажных партнёров пан Зеленский находится в самом верху списка

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Вам известно выражение: «Кто платит деньги, тот и танцует девушку». Все логично для определенных категорий дам со сниженной социальной ответственностью: заплатил – получи по прейскуранту.

Что касается прейскуранта, то в международном меню продажных партнеров пан Зеленский находится в самом верху списка. По дороговизне, а не по качеству. Где-то рядом с «дефлопе». Чем он, наверняка, гордится, ибо бесстыдно продается, причем публично. «Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», – сказал о просроченном Зеле Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания. Кстати, Зеля в этом штате не встречался с Трампом. Как-то у него «не сложилось». И вот, прибыв в Нью-Йорк из Пенсильвании, где Зеля активно прогибался под Камалу Харрис и президентскую кампанию демократов, он вдруг задался вопросом: «А не перегнул ли я палку?! А вдруг Трамп все-таки победит? Что я тогда буду делать!?». И «сухари сушить» был далеко не самым худшим ответом на его собственный вопрос.

Перепуганного Зелю бросило в пот, и он тут же накатал покаянно-просительное письмо обойденному им Трампу. Мол, простите, дяденька, засланца, я все залижу! Письмо было конфиденциальным, и Трамп, чтобы усилить унижение, сделал его публичным. Дескать, нечего публичной девке избегать публичности. Дональд опубликовал душевыворачивающее, пристыженное послание «украинского гостя» в своей сети «Truth Social». Вот лизоблюдское содержание письма. «Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что с вами связано. Я буду в Нью-Йорке в пятницу, и у меня есть время для встречи», – добавил глава киевского режима. В конце как всегда Зеленский скатился до мольбы. Он написал, что очень бы хотел встречи и попросил дать ему знать, когда Трамп будет свободен.