«Мы любим Беларусь». Ключевые моменты встречи Александра Лукашенко с губернатором Московской области

Исторический максимум и новый серьезный задел. 18 декабря во Дворце Независимости обсудили новые проекты, которые поспособствуют промышленной интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области. Товарооборот с этим российским регионом по итогам года будет лучшим за всю историю сотрудничества. Среди лидирующих позиций в экспорте – белорусская техника и комплектующие к ней, мясо-молочная продукция, лекарства. Но от торговли, учитывая санкционный прессинг, переходим к развернутому совместному производству. Ряд предложений озвучил глава государства. И уже сегодня стороны принялись за дело. Подробности в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

А вот что называется дороги взаимовыгодного сотрудничества обкатаны и наезжены. Торгово-экономические отношения между Минском и самым близким во всех отношениях российским регионом на высоком уровне. Хотя губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – редкая птица в Минске. Лукашенко: Московская область – наш стратегический партнер, занимает 1 место среди субъектов РФ по объему торговли. Подробности. Номенклатура белорусского экспорта обширна. Легче назвать, что у наших производителей не покупает Московская область. Регион является перекрестком России, да и окрестностями мирового мегаполиса – Москвы. Но со своей развитой экономикой и самостоятельной промышленностью.

Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчеркивают деловой настрой Лукашенко. Подробности. Прибыльная деятельность российского хаба точно не предел для Подмосковья. Подтолкнули к развитию и тотальные санкции. Человеческий ресурс, по разным оценкам, 9-11 миллионов человек – значительный потенциал для развития. На этой встрече значимых и знаковых партнеров звучит уже не только банальное определение «промышленная кооперация», а вполне себе конкретная программа действий. Президент предложил. Состоит она из восьми пунктов. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона. Данный товар имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство будет организовано в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства. Ежегодный прирост населения Подмосковья – это 200 тысяч человек. Весьма востребовано строительство дорог и домов. Выстраивается и новая система экономического поведения. Хватит менять углеводороды на импортные товары. Необходимо создавать свои.