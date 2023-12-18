«Мы любим Беларусь». Ключевые моменты встречи Александра Лукашенко с губернатором Московской области
Исторический максимум и новый серьезный задел. 18 декабря во Дворце Независимости обсудили новые проекты, которые поспособствуют промышленной интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области.
Товарооборот с этим российским регионом по итогам года будет лучшим за всю историю сотрудничества. Среди лидирующих позиций в экспорте – белорусская техника и комплектующие к ней, мясо-молочная продукция, лекарства. Но от торговли, учитывая санкционный прессинг, переходим к развернутому совместному производству. Ряд предложений озвучил глава государства. И уже сегодня стороны принялись за дело.
Подробности в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
А вот что называется дороги взаимовыгодного сотрудничества обкатаны и наезжены. Торгово-экономические отношения между Минском и самым близким во всех отношениях российским регионом на высоком уровне. Хотя губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – редкая птица в Минске.
Лукашенко: Московская область – наш стратегический партнер, занимает 1 место среди субъектов РФ по объему торговли. Подробности.
Номенклатура белорусского экспорта обширна. Легче назвать, что у наших производителей не покупает Московская область. Регион является перекрестком России, да и окрестностями мирового мегаполиса – Москвы. Но со своей развитой экономикой и самостоятельной промышленностью.
Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчеркивают деловой настрой Лукашенко. Подробности.
Прибыльная деятельность российского хаба точно не предел для Подмосковья. Подтолкнули к развитию и тотальные санкции. Человеческий ресурс, по разным оценкам, 9-11 миллионов человек – значительный потенциал для развития.
На этой встрече значимых и знаковых партнеров звучит уже не только банальное определение «промышленная кооперация», а вполне себе конкретная программа действий. Президент предложил. Состоит она из восьми пунктов. Подробнее здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона. Данный товар имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство будет организовано в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства.
Ежегодный прирост населения Подмосковья – это 200 тысяч человек. Весьма востребовано строительство дорог и домов. Выстраивается и новая система экономического поведения. Хватит менять углеводороды на импортные товары. Необходимо создавать свои.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:
У нас в Подмосковье действуют индустриальные парки, где размещается производство и, соответственно, даются специальные условия, в том числе финансовые: льготные кредиты под 5-7 % годовых, которые могут быть использованы по реализации того или иного импортозамещающего проекта. Таких проектов у нас 230. 22 мы открыли в 2022 году, 50 таких производств мы открываем в этом году. Соответственно, и белорусские компании могут себя найти в этом. Как сказал Президент, мы можем реализовывать какие-то совместные предприятия. Это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья. Поэтому все эти возможности у нас есть.
Лукашенко на встрече с губернатором Московской области: «Мы готовы к открытому предметному диалогу». Подробности.
Стратегия Президентом обозначена. Более детально перспективы по конкретным направлениям обсудили в правительстве. Пришло время переосмыслить возможности и определить новые точки роста.
Делегация Подмосковья сегодня же посетила индустриальный парк «Великий камень». Здесь губернаторы столичных областей Беларуси и России поучаствовали в совместном бизнес-форуме. Фундамент отношений заложен давно. Он очень крепкий, поэтому выдержит и новые высоты сотрудничества.