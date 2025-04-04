Белорусским дипломатам отказали в участии в памятных мероприятиях в Бухенвальде

МИД Беларуси осудил отказ германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения концлагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение воспринимается как дискриминация по национальному признаку и циничное игнорирование вклада Беларуси в Победу, где погиб каждый третий в годы войны. Действия фонда соответствуют проводимой на Западе политике по искажению истории и оправданию нацизма. Министерство подчеркивает, что Беларусь продолжит свои усилия по увековечению памяти жертв концлагерей независимо от внешних разрешений.