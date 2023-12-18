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Лукашенко на встрече с губернатором Московской области: «Мы готовы к открытому предметному диалогу»

18 декабря 2023 19:20
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Исторический максимум и новый серьезный задел. 18 декабря во Дворце Независимости обсудили новые проекты, которые поспособствуют промышленной интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области.

Товарооборот с этим российским регионом по итогам года будет лучшим за всю историю сотрудничества. Среди лидирующих позиций в экспорте – белорусская техника и комплектующие к ней, мясо-молочная продукция, лекарства. Но от торговли, учитывая санкционный прессинг, переходим к развернутому совместному производству. Ряд предложений озвучил глава государства. И уже сегодня стороны принялись за дело.

Лукашенко на встрече с губернатором Московской области: «Мы готовы к открытому предметному диалогу»-1

Совместное импортозамещение, тесное сотрудничество в аграрном секторе и на научном поле. Есть даже предложение создать дорожную карту между НАН Беларуси и наукой Московской области.

Лукашенко на встрече с губернатором Московской области: «Мы готовы к открытому предметному диалогу»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С помощью вашего региона мы хотели бы надежно закрепиться, создав серьезный сервисно-логистический хаб для этой части Российской Федерации. Через Московскую область мы можем сотрудничать до Урала со всей Западной Россией. Ну и, возможно, с Москвой, хотя там не совсем просто. Думаю, что если мы начнем тесно взаимодействовать, вы поможете нам и в этом вопросе. Не может так быть, чтобы мы могли работать во Владивостоке активно, а не работать в Москве. Это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен. Но мы над этим работаем с ним.

Уважаемый Андрей Юрьевич, мы готовы к открытому предметному диалогу по всем обозначенным вопросам сотрудничества нашей Беларуси с Московской областью. И хочу вас заверить: если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от тех договоренностей.

Лукашенко на встрече с губернатором Московской области: «Мы готовы к открытому предметному диалогу»-7

Стратегия Президентом обозначена. Более детально перспективы по конкретным направлениям обсудили в правительстве. Пришло время переосмыслить возможности и определить новые точки роста.

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко

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