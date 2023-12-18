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Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчёркивают деловой настрой Лукашенко

18 декабря 2023 17:18
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Исторический максимум и новый серьезный задел. 18 декабря во Дворце Независимости обсудили новые проекты, которые поспособствуют промышленной интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области.

Номенклатура белорусского экспорта обширна. Легче назвать, что у наших производителей не покупает Московская область. Регион является перекрестком России, да и окрестностями мирового мегаполиса – Москвы. Но со своей развитой экономикой и самостоятельной промышленностью.

Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчёркивают деловой настрой Лукашенко-1

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:
Мы любим Беларусь. Мои коллеги-губернаторы всегда, встречаясь с Александром Григорьевичем, подчеркивают его деловой настрой и прикладные вопросы, которые затем нужно будет решать. Они дают результат.

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# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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