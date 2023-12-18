Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчёркивают деловой настрой Лукашенко

Исторический максимум и новый серьезный задел. 18 декабря во Дворце Независимости обсудили новые проекты, которые поспособствуют промышленной интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области.

Номенклатура белорусского экспорта обширна. Легче назвать, что у наших производителей не покупает Московская область. Регион является перекрестком России, да и окрестностями мирового мегаполиса – Москвы. Но со своей развитой экономикой и самостоятельной промышленностью.