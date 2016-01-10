«Мы, как отдыхающие»: жители дома-интерната для ветеранов войны и труда пообщались с Президентом Беларуси в канун Рождества

Новости Беларуси. В течение трех лет в Беларуси должна быть окончательно создана система защиты и поддержки пожилых людей. Об этом президент говорил, посещая городской дом-интернат для ветеранов войны и труда «Свитанок». В поселке под Минском старики, которые не могут позаботиться о себе сами, нашли опеку. По различным рейтингам качества качества жизни пожилых людей (главным образом, кому за 60) Беларусь в этой сфере стабильно опережает восточных соседей по СНГ. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ съездила в дом-интернат и увидела белорусскую традицию дарить тепло и заботу.

Когда-то в этих местах была генеральская усадьба. Потом санаторий. Сегодня здесь под одной крышей живут около сотни человек. У каждого своя судьба, свои счастливые взлеты и жизненные трагедии.

Анна Петровна. Узник детства. Подростком прямо из лагеря попала в Германию. Больше года служила в немецкой семье. Пока не пришло спасение. После освобождения – несколько суток в пути и, наконец, добралась до Беларуси, на товарном поезде до родного Шклова.

Анна Кривонос, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Я пришла домой – мама в обморок упала, не ожидала что вернусь.

А дальше – переезд в Минск, встреча с будущим супругом, семья, сын – дочка. Больше 40 лет работы на заводе. Сегодня у Анны Петровны уже и внуки, и правнуки. Правнучка собирается поступать в университет.

Елена Аврамовна. Соседи по-свойски зовут ее просто Аврамовна. Сама Аврамовна про себя говорит, быстрая и резвая была в молодые годы. Соседи добавляют: она из тех, кто и сейчас не бывает равнодушной. Не пройдет мимо, когда рядом нужна помощь. Есть такие люди, для которых любить других и согревать своим сердцем – так же естественно, как дышать. Ее история – это и есть, пожалуй, история любви. К близким, к родителям, к Богу. Долгие годы рядом был муж. Но однажды болезнь ворвалась в их семейное счастье.

Елена Корсак, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Год и два месяца тяжелейшим образом болел. А я к нему по три раза в день из Серебрянки и не с пустыми руками – все свежее. И после его смерти не хотела уже я ничего. Просто опустились руки.

Был сын, но есть в жизни крутые повороты, о которых не говорят.

Тамара Андреевна с мужем уже больше полувека – 57 лет – вместе. Работа, дом. Оба, кстати, ветераны труда. Правда, с детьми у этой неразлучной пары не получилось. Судьба не дала шанса стать родителями.

Тамара Кононова, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Он из многодетной семьи – шестеро детей. У моей матери – девять. Нарожали ни, а нам не дали родить. Представляете? Или это болезни какие-то, или что… Во время войны холодные, голодные. В 14 лет он сел на трактор. Не такой, как теперь трактор, – а на железо сел, железо в руки взял, защиты нет. Замерзнет, станет погреться возле движка, снова садится, а еще хуже холодно.

Вот так и жили рука об руку. Иногда журили друг друга, иногда жалели. Пока не поняли, что без посторонней помощи уже не обойтись.

Тамара Кононова, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Метров 500, может, пройти до магазина, а уже не могли. Я в руках не могу нести, он плохо ходит. Вот и решили сюда. Скоро два года уже как здесь мы.

Здесь, это в доме-интернате. Приехали, посмотрели и подписали договор ренты. Квартира государству. Но зато пожизненный уход. У пары двухкомнатные покои. А главное, по-прежнему вместе. Жалеют только об одном, что не переехали раньше.

Под одной крышей, все, конечно, разные, но все вместе.

Анна Кривонос, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Как отдыхающие: иногда концерты показывают, кино в клубе у нас на 6-м этаже. И воздух тут чистый. Таких интернатов, чтобы побольше строили для таких, как мы.

Елена Корсак, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Я как-то раз заплакала. Говорю: лучше, чем дома. Потому что дома, поверьте, не хотелось даже ту кашу сварить. Я приезжаю сюда, пишу записку на кухню: к обеду должна быть, но под вопросом. Они видят в окно, что я иду с автобуса, выставляют еду. Чужие люди, но я чувствую уважение, тепло, заботу.

Пока Анна Петровна с подругой собирается на прогулку, к Тамаре Андреевне соседка заходит в гости. Елена Михайловна делится рецептом своих фирменных блинчиков. Кто-то играет в бильярд, становится на лыжи, идет в фито-бар, в процедурный кабинет или даже на беговую дорожку в спортзал.

А на неделе все вместе здесь ждали почетных гостей. За общим столом с главой государства и по бокалу шампанского в честь праздника выпили, и на серьезные темы поговорили, и даже песню завели. И, конечно, же дело дошло до подарков.

Елена Аврамовна делится: президента видит не первый раз. Когда-то, лет 20 назад, с супругам гуляли в парке. Там и повстречали тогда еще молодого белорусского лидера. Правда, подойти не решились. На этот раз специально к его приезду Елена Аврамовна напекла своих фирменных блинов. Но так и не угостила. Говорит, пригласить не получилось. Все понимает: человек он слишком занятой, чтобы в гости ходить.

Елена Корсак, житель городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

То, что приехал, как в народе говорят «батька», это для меня большой был подарок. У нас завтра Рождество. Это такой подарок… Дай Бог ему здоровья, сил.

О том, что и вторая встреча с главой государства прошла слишком быстро, а приглашение на блины так и осталось не высказанным, Елена Аврамовна немного жалеет. Но говорит, что это не самое главное, главное, чтобы заботу государства по-прежнему чувствовали те, кто в ней нуждается. Договоры ренты, полное государственное обеспечение, проживание на платной основе или даже временное – на время отпуска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Четко определить, как будем в селе содержать стариков, как там, как там. Кто будет содержать (индивидуальные предприниматели, государственные организации). Чтобы мы окончательно сформировали эту систему. И на это всего три года.

Варианты могут быть самыми разными. Главное, чтобы они были достойными. Чтобы достойной была старость каждого белоруса.

Елена Варивончик, директор городского дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок»:

Здесь уже как бы такой пионерский лагерь, большой дом, общежитие. Не знаю, но очень некрасивое слово дом-интернат. Общее житие – вместе живем. А дом-интернат – мне не нравится, потому что интернат всегда воспринимается с привязкой про детей и думаем, что им плохо. А у нас, я думаю, большой, уютный, теплый дом, где люди могут жить. И очень долго жить. И я хочу, чтобы они жили долго, потому что их опыт, их мудрость нам всем нужна.

Здесь, в Тресковщине, уже планируют построить еще один корпус. А это еще более ста мест, ста историй и ста судеб, в которых появится место заботе, спокойствию и уверенности в завтрашнем дне.

Впрочем, такие интернаты есть по всей стране. И в каждом из них живут люди, которым нужно внимание. Особенно в новогодние и рождественские праздники.

Вот в этот приехал младший сын президента Николай вместе со школьниками из Острошицкого городка. Ребята давно взяли шефство над интернатом и каждый год заглядывают сюда с подарками и праздничным представлением.

Старики и дети не должны оставаться без внимания. Это не раз подчеркивал президент. Посещать с подарками всех, кому волей судьбы этого внимания не хватает, давняя традиция, которая для белорусского лидера стала семейной.

В канун Нового года к ребятам из детского дома вместе со своими детьми приезжал Виктор Лукашенко. Дмитрий Лукашенко тоже побывал на праздничном утреннике в рамках акции «Наши дети». Ей уже два десятилетия.

Впрочем, традиция дарить другим свое тепло объединила не только политиков и государственных деятелей. Артисты, спортсмены, бизнесмены навещают и детей, и стариков. Вот, например, звездный десант заглянул в дом для пожилых. Эдуард Ханок, Виталий Воронко…

Рождество и Новый год — время чудес. В них не просто можно, в них нужно верить. А главное, их можно и нужно делать своими руками. Ведь теплые слова и забота для кого-то тоже могут стать маленьким чудом.