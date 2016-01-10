В Китае снесли огромную золотую статую Мао Цзэдуна, она простояла всего три дня

Новости Китая. 37-метровый монумент, возведение которого вызвало неоднозначную реакцию в обществе, демонтировали.
Огромная статуя китайского лидера Мао Цзэдуна была установлена в поле провинции Хэнань и
простояла всего три дня.
Новости Китая. 37-метровый монумент, возведение которого вызвало неоднозначную реакцию в обществе, демонтировали.
Огромная статуя китайского лидера Мао Цзэдуна была установлена в поле провинции Хэнань и
простояла всего три дня.
Статуя из бетона и металла, выкрашенная под цвет золота. Ее стоимость оценивается в 3 миллиона юаней, которые были собраны совместными усилиями местных жителей и предпринимателей.
Пользователи китайских соцсетей выражают недовольство.
Их возмущает расточительство властей и – еще больше – выбор места для установки памятника:
в 1950-х годах провинция Хэнань сильно пострадала от голода, ставшего результатом проводимой политики.
Причина, по которой монумент решили снести, непонятна. По версии некоторых изданий, проект не снискал должного одобрения со стороны правительства. Более того, создатели даже не согласовали его с властями.
Как бы то ни было, монумент снесли, а язвительные комментарии до сих пор пополняют Сеть.
Он правил страной 27 лет. Именно Мао называют проводником коммунистических идей в Китае. Правда, марксизм-ленинизм он попытается заменить на собственный – «Маоизм». Многие из его действий, направленных на утверждение культа собственной личности, привели Китай к экономическим проблемам.
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