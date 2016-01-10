«Чтобы согреться, обнимаю чайник»: необычный взгляд на самую холодную неделю в Беларуси от корреспондента СТВ

Новости Беларуси. Не только большой лед, но и большой мороз был актуален на неделе для белорусов. Зима, которая, казалось, уже не настанет, напомнила о себе в начале нового 2016-го обильным снегом. Январь напугал термометры до рекордно низких для этого времени температур – минус 25. Была даже вероятность, что в Беларусь прилетит разрушительный Хавьер. В последний момент циклон решил обойти нашу страну. Впрочем, для кого-то природный минус стал отчасти плюсом. Выяснила корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

После того, как декабрь можно было обвинять в подделке подписи, очевидно январь решил работать с чистого листа. Мороз, который уж не первый год зимним днем с термометром не сыщешь, на неделе выгнал фотографов на балконы, жен рыбаков – на кухню, а некоторых заставил пересчитать все ребра, чтобы согреться в отрицательные 25! Да, друзья, это вам не Африка…

Пока трубкозуб на время морозов углубился в свои мысли, соседи тоже живут по специальному, зимнему, режиму. Теплая вода, более калорийная трапеза и сено, чтобы копытца цокали, как по полу с подогревом. Но есть в минском зоопарке и настоящий морж…который бенгальский тигр! Саймон, вопреки всем ожиданиям, щурится от удовольствия под морозным солнцем!

Татьяна Ильясова-Кононова, научный сотрудник минского зоопарка:

Хотя живут они в Индии, нашему Саймону нравится именно прохладная погода. Летом его можно увидеть реже, чем зимой. Домик у него отапливаемый.

Очень не против отапливаемого домика был бы и один из жителей Любани. Ведь, по словам Николая Николаевича, температура в его квартире никак не доберется до заветных восемнадцати.

Николай Лысенко, житель Любани:

Вот, 15,5 градусов тепла, а было 14. Естественно, я от холода просыпаюсь. А внуки ко мне приезжали, сказали: дед, мы к тебе больше не поедем, у тебя холодно в квартире.

Зато температура кипения хозяина успешно конкурирует с чайником. Дескать, намека на Ташкент в квартире нет не только на магнитиках, но и в минус двадцать!

Николай Лысенко, житель Любани:

Обнимаем чайник и греемся! Или открываем духовку, кладем туда кирпичей и греемся.

С горячими претензиями замерзающего Николая Николаевича отправляемся в ЖКХ. Здесь однозначно греют и батареи, и пересуды об очередном обращении знаменитого горожанина.

Главный по температуре в любанских батареях наизусть помнит и адрес, и самого владельца якобы арктической квартиры. Здесь провели свое расследование и уверяют, что разморозили проблему по горячим следам.

Олег Горчанин, директор РУП «Любанское ЖКХ»:

За час, за два до нашего приезда открыты окна – это специальное выхолаживание квартиры. Вот акты замера температуры. Средняя температура +28 градусов.

Лысенко Николай Николаевич – один из людей, которые постоянно жалуются по всем вопросам.

Сейчас мы повторно проедем и посмотрим температуру.

Зато тех, кому не помочь жарой в радиаторах – зимующих на городской свалке – волонтеры утепляют наверняка! Пока эта дама с размахом обновляет гардероб, ее соседка Валентина, перебивая супруга, повествует о том, что вовсе не шуба гарантия согреться в мороз!

Несколько наших не лишних движений – жизнь и для пернатых, не улетевших от морозов в южные края. Орнитологи снова и снова напоминают: сейчас, когда птицы тратят гораздо больше энергии на то, чтобы согреться, каждая семечка, предложенная человеком, может стать решающей в схватке с холодами.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Выберите для подкормки черные семечки подсолнечника. Главное, чтобы они были не жаренные, не соленые. Если возьмете то же несоленое сало – это будет один из лучших кормов, которые человек может предложить для птиц зимой.

Не зря живет Зинаида Ивановна в деревне Морозы! Когда одежда у хозяйки и в суровый минус – бескомпромиссный демисезон, не забалуешь! Закаляться приходится даже хвостатым, разве что у супруга оттепель по блату…

Зинаида Мыслицкая, житель деревни Морозы (Минская область):

Под солнцем так даже и тепло!

Зинаиду Ивановну не возьмешь никаким отрицательным отношением термометра! Ну и ладно, что скатерть можно и без стола поставить в сугроб, а на лавочке не обсудишь свежие новости с закадычными подругами. Зато когда еще докажешь природе, что 78 могут уложить и минус 20 на обе лопатки!