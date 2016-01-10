Соцработник: кто выбирает профессию «людям помогать»?

Новости Беларуси. На неделе работники сферы социальной защиты отмечали свой профессиональной праздник. Это они присматривают за пожилыми и нетрудоспособными людьми. В том числе на селе, в деревушках, где жителей-то всего раз-два и обчелся. Не придет соцработник, значит, кто-то может оказаться буквально один на один со своей беспомощностью. Такую работу можно сравнить отчасти со спасателями. Только со стороны это не так заметно. Вот и корреспондент программы «Неделя» на СТВ задалась вопросом: помогать – это профессия или все-таки призвание?

Почти нетронутая природа граничит с избушками из прошлого столетия. В деревне Березняки, если не брать в расчет сезонных дачников, живет всего-то три человека. На эту тропинку крайне редко ступает чужая нога. Тамара Васильевна – исключение. Помощь в отдаленных деревушках – профиль соцработника. Из трех жителей Березняков двое – ее подопечные.

Тамара Шашок, социальный работник отделения помощи на дому ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»:

Расстояние 6 км, а то и больше. Весной-осенью езжу на велосипеде, зимой приходится пешком ходить. Иногда муж подвозит на работу.

Профессию «помогать» Тамара Васильевна выбрала десять лет назад, и этот дом был одним из первых, куда пришла помощь.

Они знакомы уже очень много лет, ведь когда-то Тамара Васильевна работала заведующей магазином в соседней деревне. В те времена у бабушки Веры было большое хозяйство. Сегодня остались только куры, да и здесь одной не управиться.

Заказать дрова, принести воду, помочь с отплатой счетов, привести лекарства или продукты. Список добрых дел можно продолжать долго. Бабушку Веру наша героиня наведывает два раза в неделю.

Бабушка Вера говорит про своего соседа Михаила Калистратовича. Четыре года назад он потерял жену, а дочка навещает редко. Дедушка держится. Особенно, когда есть на кого опереться.

А вообще Калистратович, как признается наша героиня, подопечный редкой самостоятельности. Вот и остается помогать по остаточному принципу.

А дальше нужно поговорить… Непременно по-домашнему. Ведь этого в полупустой деревне старикам не хватает больше всего.

Тамара Шашок, социальный работник отделения помощи на дому ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»:

Мы, как дети им. Если не лежит сердце к старикам, то на этой работе не сможешь работать.

А это уже город Марьина Горка. Жанна Ивановна – филолог по образованию. В социальную службу ее привела своя беда. Долгое время женщина ухаживала за больной матерью, когда той не стало, решила помогать другим.

Тамара Георгиевна – инвалид по зрению. В мире почти на ощупь Жанна Ивановна стала ее проводником. Справиться о здоровье, помочь с уборкой, купить продукты и даже приготовить.

В работу жены и мамы вовлечены муж и сын. Первый нередко помогает с транспортом, второй – с доставкой.

Жанна Иванова, социальный работник отделения помощи на дому ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»:

Бабушки иногда не все закажут, что нужно, что-то упустят. А человеку что-то необходимо. Тогда приходится обращаться к членам своей семьи.

Гость частый Жанна Ивановна и в семье Калиновских. Пожилых супругов она навещает четыре раза в неделю. После медицинских процедур и составления списка для похода в магазин – душевный разговор за кружкой чая.

Жанна Иванова, социальный работник отделения помощи на дому ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района»:

Хочется, чтобы все было хорошо и в семье, и в других семьях. Для этого и работаем.

Город, деревня и одна прописная истина: в этой профессии не может быть случайных людей. Если такие появляются, они надолго не задерживаются. Тамара Васильевна справила шестидесятилетний юбилей. Могла бы уйти, но как, когда даже от одной мысли о такой перспективе у Веры Васильевны глаза на мокром месте.

Не сразу отпустит свою помощницу и Ольга Дмитриевна. Да, есть дети. Они не забывают. Но за эти годы Жанна Ивановна стала большим, чем просто соцработник.

Далеко не самые высокие зарплаты, далеко не самые привлекательные условия труда. Из тех, кто приходит в профессию, остаются лишь те, для кого это призвание.