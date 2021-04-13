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«Мы как айтишники». Мастер производственного обучения в колледже о том, как готовят будущих автомехаников

13 апреля 2021 19:52
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Новости Беларуси. Как обеспечить предприятия специалистами и замотивировать работников? Ответы на эти вопросы 13 апреля искали участники расширенного заседания Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы как айтишники». Мастер производственного обучения в колледже о том, как готовят будущих автомехаников -1

Минский государственный автомеханический колледж имени академика Высоцкого. А это его выпускник. Несмотря на юный возраст, Матвей Шульган уже отточил мастерство на предприятии, ощутил запросы производства. Когда поступило предложение стать мастером в своем же колледже, не отказался. Теперь готовит уже будущее кадры для предприятий. Дело, говорит, не из легких. Сегодня их выпускник – это не просто обладатель рабочей профессии.

«Мы как айтишники». Мастер производственного обучения в колледже о том, как готовят будущих автомехаников -4

Матвей Шульган, мастер производственного участка Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого:
Мы как айтишники, потому что у нас стенд есть по поиску неисправностей. Айтишник даже не соберет такой стенд, который может сделать студент. Он соберет, найдет неисправность, сделает так, чтобы неисправность была исправна, то есть чтобы все было хорошо.

СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа (читайте здесь).

# Образование в Беларуси # общество # Матвей Шульган # Фотофакт

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