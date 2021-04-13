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СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа

13 апреля 2021 20:19
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Новости Беларуси. Как обеспечить предприятия специалистами и замотивировать работников? Ответы на эти вопросы 13 апреля искали участники расширенного заседания Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа-1

Предприятия перевооружаются, таковы запросы индустрии 4.0. Новое высокоточное оборудование требует знаний и в программном обеспечении. Учебную базу постоянно совершенствуют. В колледже сразу два ресурсных центра. СТО, диагностика автомобиля, двигатели собирают на ура, а с электромобилем и вовсе на «ты». Планы значительные.

СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа-4

Захар Чижов, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого: 
Возможно, в дальнейшем я сам буду их производить и буду продавать их под своим именем.

СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа-7

Антон Зобов, учащийся Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого:
Можно будет проводить какие-то проекты, то есть на базе каких-то автомобилей. То есть сделать их мощнее, быстрее и тому подобное.

СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа-10

В учебном классе все как в реальности. Так, чтобы на рабочем месте молодого специалиста ничего не смутило, а, возможно, и наоборот: еще и коллективу расскажет об инновационных технологиях. Что называется, кадры под ключ.

В этом колледже их для себя готовит МАЗ. Обеспечить автомобильное производство рабочими – с такой целью в послевоенные годы напротив промышленного предприятия и построили учебное заведения. Вместе более полувека решают кадровый вопрос и совершенствуют парк грузового и пассажирского транспорта страны.

# МАЗ # общество # Захар Чижов # Антон Зобов # Фотофакт

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