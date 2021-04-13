«Как китайцы говорят, инь и ян». Леонид Лавров про дружбу Беларуси и Азербайджана

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.

Кристина Федорович:

Фундамент дружбы наших стран на самом деле крепок? Давайте поговорим в этом аспекте. Вот на чем он базируется?