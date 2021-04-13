«Как китайцы говорят, инь и ян». Леонид Лавров про дружбу Беларуси и Азербайджана

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства.
Кристина Федорович:
Фундамент дружбы наших стран на самом деле крепок? Давайте поговорим в этом аспекте. Вот на чем он базируется?
Леонид Лавров, директор Торгового дома Азербайджана:
Во-первых, дружба двух глав государств. Это в первую очередь. Это давние добрые отношения двух народов. Это взаимодополнение в экономике. Какую сферу ни взять, у нас есть взаимное притяжение с Азербайджаном. И оно настолько явно, что, как китайцы говорят, инь и ян – ну вот, два наших государства примерно так совпадают.
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