«Всегда ищу мороженое «Каштан». Какие белорусские товары профессор из Азербайджана покупает себе и близким?

Новости Беларуси. Теплые отношения Беларуси и Азербайджана уж точно выходят за рамки одной лишь политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надпись на этикетке «Сделано в Азербайджане» уже хорошо знакома белорусам. Как, впрочем, и обратная ситуация. Это видео снято на расстоянии практически 3000 километров. Известный музыкальный критик с громкой фамилией Улькяр Алиева из Баку Синеокую открыла для себя много лет назад. Улькяр Алиева о белорусской косметике: «Недорого, в плане качества превосходит многие именитые бренды»

Улькяр Алиева, театральный и музыкальный критик, профессор Азербайджанской национальной консерватории:

Я очень люблю Беларусь. Эта страна обладает удивительнейшей аурой, богатой историей, прекрасным природным ландшафтом, густыми лесами и бескрайними полями. Но мне кажется, самая большая ценность Беларуси – это ее народ, скромный, трудолюбивый, доброжелательный, мужественный, удивительно гостеприимный. Очень гостеприимный. Мне кажется, по уровню своего гостеприимства белорусы могут поспорить с азербайджанцами.

Поход в родном Баку, но за продукцией «Сделано в Беларуси», – уже традиция. И специально для нашего канала Улькяр в качестве помощника в шопинге взяла камеру.

Улькяр Алиева: консерватории:

Вот сейчас я захожу в очень маленький, но очень уютный магазин белорусской продукции. Честно говоря, я тут частый гость. Белорусские продукты у нас очень популярны – практически в каждом супермаркете очень много.

Я купила конфеты «Беларусачка», три штуки. Дело в том, что у нас сейчас месяц Рамадан, принято как-то одаривать подарками.

Конечно же, как я могла позабыть именитое белорусское мороженое. Куда я бы ни заходила, я всегда ищу мороженое «Каштан».

Рядом текстильный магазин, и да, на прилавке белорусский лен, который частенько в покупательской корзине у азербайджанцев, но словно теорией рукопожатий востребован и на других континентах. Так, стоило Улькяр однажды в качестве презента привезти своей сестре в Лос-Анджелес такой набор из нашего льна, как теперь в списке дел перед отъездом первым пунктом – покупка праздничных полотенец.

Улькяр Алиева:

Вот такие контейнеры я раньше привозила не только себе и своим друзьям – очень хороший подарок. Но я также привозила и для своей сестры, которая живет в Америке в Лос-Анджелесе. Это очень хороший подарок.