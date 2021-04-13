«Кормят бесплатно рабочих, которые в поле». Все районы Витебской области подключились к весенним полевым работам

Новости Беларуси. В Беларуси ранними зерновыми уже засеяно более 60 % запланированных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это около 450 тысяч гектаров. И если юг страны уже занялся севом других сельскохозяйственных культур, то север, витебский регион, пока набирает скорости. Значительные силы придает аграриям и обновление машинно-тракторного парка. В конце 2020 года предприятия Витебщины получили более 300 единиц новой отечественной техники. Репортаж с посевных полей подготовил Виктор Пралич. Игорь Махров в поле уже с самого утра. В 2021 году весна на север страны пришла с опозданием, а потому каждая секунда на счету, чтобы нагнать упущенное из-за непогоды. Эта посевная для него особенная – в конце прошлого года получил новенький трактор.

Игорь Махров, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дружбинец»:

Техника энергонасыщенная. Ширина захвата все увеличивает. Соответственно, за день больше гектаров выходит, чем на малой технике.

С такой техникой и один в поле воин – шутят здесь. Отечественный трактор не подводит. За день удается посеять до 80 гектаров. Всю ответственность весенней кампании здесь понимают. А потому работают одной слаженной командой – от агронома до водителя по подвозке семян. Техника не простаивает. Поспособствовало этому и обновление сельхозагрегатов.

Виктор Пралич, корреспондент:

Этот 9-метровый культиватор – новинка на полях в этом сезоне. Он включает в себя сразу пять агрегатов – от выравнивания почвы до ее культивирования. Что в разы ускоряет процесс подготовки поля к севу.

Благодаря такому ноу-хау нет необходимости пускать караван техники – следом сразу же идет сеялка. Перед аграриями региона стоит задача уложиться в оптимальные сроки, а это около двух недель. Условия все для этого созданы. Даже кулинарные предпочтения механизаторов учтены.

Александра Скрага, повар сельхозпредприятия «Дружбинец»:

Сейчас работаем в усиленном режиме, потому что много людей. У нас еще большой плюс в том, что кормят бесплатно рабочих, которые в поле.

Аграриям Витебской области ежедневно покоряется более 5 000 гектаров площадей. Но и эти темпы особо не впечатляют. Резервы и стратегия посевной у региона есть.

Елена Мелешко, директор сельхозпредприятия «Дружбинец»:

Мы можем 80 гектаров в день сеять зерновых. Но это при условии того, что если большие массивы, конечно. Чтобы и выработка была, и производительность, и, соответственно, зарплата у наших механизаторов.