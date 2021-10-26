«Мы имеем живые контракты, это дорогого стоит». На рынке это предприятие полвека, и вот в чём секрет

Ольга Коршун, ведущая: На рынке предприятие уже давно, почти полвека. Вы производите разную технику: коммунальную, но в основном сельскохозяйственную. Вы пришли на предприятие всего шесть лет назад. Какая эволюцию произошла на предприятии за этот очень короткий срок?

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Срок и короткий, и длинный, смотря какими мерками мерить. Предприятие было в более-менее нормальном состоянии, но продукция, которую выпускало предприятие, морально устарела. Когда начинал свой путь в этом направлении уже руководителем, независимым человеком, который мог выбирать, который должен был отвечать за то, что делает. Было проработано большое количество всякого рода информации. Да, я пришел с «Белкоммунмаша», где было все ясно. И это совсем другая специфика, это очень сложная техника. Придя сюда, вроде бы все просто, бороны, сельскохозяйственное направление – было перевернуто большое количество литературы, изучено большое число мировых брендов, опыт их. Процесс земледелия сложен. Казалось бы, просто землю перевернули и забыли, посадили что-то, взрастили, что-то получили. Нет. Далеко не так. Слишком много уже в этом разного рода сложностей, трудностей. Мы выбрали очень большое количество новых направлений, потом мы их сузили до возможностей технологических нашего предприятия. Освоили новые виды продукции, которые мы сегодня очень успешно продаем, выбрали свой сегмент рынка, он единичный, небольшой, но у нас и предприятие не гигант.

Ольга Коршун:

А по цифрам что? Сколько было в кармане и сколько прибыло?