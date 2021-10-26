Композитор знал шесть языков. Побывали в единственном в мире музее Станислава Монюшко в Смиловичах

За осенней музой отправляемся в Смиловичи. Здесь находится единственный в мире музей Станислава Монюшко. Бархатная атмосфера салона возвращает в 19 век. Когда гениальному композитору рукоплескала вся Европа. А он был нашим земляком. Родился в 15 километрах от Смиловичей, в фольварке Убель. 5 мая 1819 года на небе зажглась звезда.

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Трудно приходил мальчик в этот мир. На протяжении четырех дней пани Эльжбета очень мучилась. В комнату, где находилась пани, залетела ласточка и стала вить гнездо. Это посчитали за очень интересную, добрую примету, а мальчик в скором времени появился на свет, живой, здоровенький. Считали, что именно эта птичка принесла ему талант, удачу, и сейчас у нас в Беларуси проходит фестиваль под названием «Убельская ласточка».

Поместье в Убеле не пощадило время. А вот дедушкин дворец в Смиловичах от 1795 года переживает второе рождение. Именно он начал историю семьи, когда купил здесь поместье и родил с Евой Войнилович 16 детей. Большую стройку продолжили сыновья-зятья. Здесь была огромная библиотека, картинная галерея, уникальные росписи. Что будет после реставрации, пока загадка. Но дух времени застыл в камне на века.

Ирина Середа:

Когда маленький Станислав приехал в гости к своему дяде, в одну из ночей случайно заиграла мелодия старинных часов. И настолько она маленькому Станиславу запомнилась, что позже использовал ее в своем произведении опере «Страшный двор». Сюда он приезжал часто к своему дяде Казимиру. Заложен здесь был великолепный ботанический сад, аллея, которая осталась до сих пор. Посажены здесь в основном клены и липы, это очень практично, потому что липы – это липовый мед, а клен – кленовый сок.

Отец классика, Чеслав Монюшко, был офицером наполеоновской армии, мать Эльжбета Маджарская была отличной пианисткой. Именно ее прадедушка армянских кровей основал производство слуцких поясов. Мама стала первым учителем музыки и разглядела в сынишке божью искру. Постигал азы по клавишам в Варшаве и Минске. И все же детство в шляхетском дворе, белорусский фольклор и песни влюбили мальчика раз и навсегда и стали главным зерном в творчестве. Он знал шесть языков и был очень эрудированным. А веру в себя укрепила большая любовь.

Ирина Середа:

Первую свою любовь Станислав встретил в 17 лет в Вильно, он с отцом снимал квартиру у мещанина Мюллера и познакомился там с его дочерью Александрой. Они полюбили друг друга с первого взгляда, как вспоминал сам композитор, и остались верными этой любви на всю жизнь. В Берлинской музыкальной академии он учился на протяжении трех лет, а Александра верно его ждала, чтобы обвенчаться и прожить в Вильно долгих 18 лет. У них родилось 10 детей, до взрослого возраста дожило семь. В свое время это были известные музыканты, художники.

«Славянским Шубертом» Монюшко окрестили неспроста. Он был очень плодотворным. Оперетты, кантаты, романсы, комедии, балет, духовная музыка. Маэстро брал высокие ноты в разных жанрах. И даже придумал «Домашние песенники», которые стали хитом в шляхетской среде. И конечно, главный трофей – первые белорусская и польская национальные оперы. Наша «Идиллия» была написана на слова Дунина-Марцинкевича. Комичная и живая, высмеивала космополитов, которые, получив корочку за границей, и навязывали модные привычки на родине.

Ирина Середа:

К сожалению, это единственное произведение, которое не сохранилось до нашего времени. Маленький этот листочек «Ария комиссара Ах» – это все, что осталось от первой белорусской национальной оперы. «Идиллия» была поставлена в четырех городах Беларуси: Несвиж, Минск, Глуск и Бобруйск. После этого ее запретили, так как был запрещен белорусский язык и, может, поэтому утрачена партитура.

Со временем семья Монюшко обеднела. И композитор колесил по всей Европе, чтобы заработать детям на образование. Давал частные уроки, был органистом при костеле. Таланту помогали друзья-меценаты, поддерживали евреи. А он им в благодарность давал небольшие партии в своих постановках. Время оценило гения. Он становится главным дирижером Варшавского оперного театра. После премьеры первой польской оперы «Галька» виртуоза назвали национальным героем. А где успех, солнце заслоняют тучи зависти.

Ирина Середа:

Завидовали его положению главного дирижера, его красивой жене, образованным, красивым детям, то, что его произведения звучали по всей Европе. Прага, Париж, Милан, Петербург, Дрезден. И вот недоразумение с директором музыкального института, профессором которого он являлся, и привело к сердечному приступу. Не все считали, что выходец национальных окраин России, как поляки тогда называли восточные земли «усходнія крэсы», занимал такой важный пост. Поэтому с этим ему приходилось трудно, что его как выходца из национальных окраин не всегда принимали коллеги по цеху.

Монюшко как белорусская знічка, которая никогда не сгорает. Сегодня он звучит в 25 странах мира. От Кубы до Японии. В его честь называют улицы, устанавливают памятники. И он этого достоин. Это наше славянское достояние. Его светлая музыка всегда ложится на душу, полна гармонии, мелодичности и незримой нитью связывает с предками.