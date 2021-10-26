Почему не всегда при головной боли стоит пить таблетки? Отвечает врач

Согласно статистике, более 30 % населения планеты страдают от головной боли. Мигрень, остеохондроз, головная боль напряжения. Любые приступы мы привыкли купировать при помощи таблеток. Но стоит помнить, что бесконтрольный прием лекарственных препаратов может привести и к обратному эффекту.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Абузусная головная боль – это головная боль, которая возникает при чрезмерном применении обезболивающих препаратов. Данная проблема возникает у пациентов, которые изначально имели головную боль напряжения или мигрень. Критериями для постановки данного диагноза считается наличие головной боли свыше 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев. Головная боль может иметь черты как мигрени, так и головной боли напряжения. При это от приступа к приступу характер боли может изменяться.

Появление такой головной боли связано с чрезмерным использованием лекарств. Сопутствующие симптомы – это быстрая утомляемость, тревожность, нарушение сна и снижение внимания. Важно знать, что употребление простых анальгетиков допускается не чаще трех раз в неделю.

Екатерина Щерба:

При приеме комбинированных анальгетиков – не выше двух раз в неделю, восемь раз в месяц. Важно помнить, что небезопасными считаются и препараты кодеиносодержащие. Данные препараты не допускается принимать чаще восьми раз в месяц.

Если человек превышает количество дней приема таких препаратов, формируется их злоупотребление, которое и приводит к головной боли. Учитывая причину заболевания, самым эффективным лечением считается полный отказ от обезболивающих под контролем врача-невролога. Тогда головная боль возвращается к своей первоначальной форме.