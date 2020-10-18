«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа

Новости Беларуси. 18 октября организаторы белорусских протестов из Польши вновь призвали людей выходить на несанкционированные акции, в том числе с целью блокирования движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 октября организаторы белорусских протестов из Польши вновь призвали людей выходить на несанкционированные акции, в том числе с целью блокирования движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 58 граждан, сообщили в МВД. Внимание правоохранителей настораживает активность в радикальных чатах и экстремистских группах.
В связи с этим милиция еще раз напоминает: порядок на улицах столицы будет обеспечен.
Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы
Это фрагмент интервью с командиром минского ОМОНа Дмитрием Балабой. Полную версию смотрите 18 октября в итоговой программе «Неделя».