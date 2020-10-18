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«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа

18 октября 2020 11:34
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Новости Беларуси. 18 октября организаторы белорусских протестов из Польши вновь призвали людей выходить на несанкционированные акции, в том числе с целью блокирования движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа-1

17 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 58 граждан, сообщили в МВД. Внимание правоохранителей настораживает активность в радикальных чатах и экстремистских группах.

«Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда». Анонс интервью с командиром минского ОМОНа-4

В связи с этим милиция еще раз напоминает: порядок на улицах столицы будет обеспечен. 

Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы

Это фрагмент интервью с командиром минского ОМОНа Дмитрием Балабой. Полную версию смотрите 18 октября в итоговой программе «Неделя»

# Акции протеста # общество # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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