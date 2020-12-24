Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино

Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин подарил талантливой девушке из Жодино телефон.

14-летняя Мария Шагойко с детства была творческим ребенком. Сейчас она солистка театра песни «Орфей», пишет сценарии, увлекается журналистикой и успела стать режиссером мюзикла «Алиса в стране чудес». А еще Мария лауреатка международных конкурсов и фестивалей.

Мария Шагойко:

Подарки на Новый год – это всегда очень приятно, и то, что это произошло именно со мной… Я до сих пор не могу до конца поверить, это как будто бы сон просто наяву.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Скажу честно – выбор абсолютно случаен, мы с Марией никогда до этого не встречались. Почитал резюме Марии, оно мне тронуло душу. Я хочу, чтобы именно мой подарок для нее стал помощью для развития, потому что, мне кажется, за такими людьми как Мария – творческими людьми, интересными людьми – будущее нашей страны.