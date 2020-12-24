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Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино

24 декабря 2020 16:51
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел к Новому году продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин подарил талантливой девушке из Жодино телефон.

Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино-1

14-летняя Мария Шагойко с детства была творческим ребенком. Сейчас она солистка театра песни «Орфей», пишет сценарии, увлекается журналистикой и успела стать режиссером мюзикла «Алиса в стране чудес». А еще Мария лауреатка международных конкурсов и фестивалей.

Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино-4

Мария Шагойко:
Подарки на Новый год – это всегда очень приятно, и то, что это произошло именно со мной… Я до сих пор не могу до конца поверить, это как будто бы сон просто наяву.

Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Скажу честно – выбор абсолютно случаен, мы с Марией никогда до этого не встречались. Почитал резюме Марии, оно мне тронуло душу. Я хочу, чтобы именно мой подарок для нее стал помощью для развития, потому что, мне кажется, за такими людьми как Мария – творческими людьми, интересными людьми – будущее нашей страны.

Председатель Миноблисполкома подарил телефон 14-летней девочке из Жодино-10

Сейчас Мария и ее педагог работают над созданием видео-мастер-классов. Неожиданный подарок поможет девушке реализовать все задуманные проекты.

# Новый год # общество # Александр Турчин # Мария Шагойко # Фотофакт

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