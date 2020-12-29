Татьяна Рунец: посмотрев на эти глазки радостные детей, мы начинаем задумываться, правильно ли всё мы делаем в жизни

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить добро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогодние подарки получат те, кто в этом особенно нуждается.
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает дарить добро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогодние подарки получат те, кто в этом особенно нуждается.
Праздничный утренник устроили для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов. Инициаторами поздравления стали представители Совета Республики. Парламентарии подготовили для ребят подарки и сувениры. Особенно впечатлило детей появление Деда Мороза и Снегурочки.
Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Посмотрев на эти вот глазки радостные детей, которые ждут Деда Мороза и Снегурочку, мы тоже иногда начинаем задумываться о том, правильно ли все мы делаем в жизни, делаем ли мы все для этих детей, которых хочется поддержать. Поэтому в такие радостные минуты хочется именно для таких детей пожелать здоровья, чтобы у них все получилось, чтобы преподаватели видели, в общем-то, результаты своего труда.
Поздравления детей в Минске продолжатся до 10 января. Представители министерств, ведомств, столичных организаций с подарками навестят интернаты, детские дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи. Причем, например, для Совета Республики это не разовый жест: сенаторы помогают детям круглый год.
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