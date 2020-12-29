Татьяна Рунец: посмотрев на эти глазки радостные детей, мы начинаем задумываться, правильно ли всё мы делаем в жизни

Татьяна Рунец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Посмотрев на эти вот глазки радостные детей, которые ждут Деда Мороза и Снегурочку, мы тоже иногда начинаем задумываться о том, правильно ли все мы делаем в жизни, делаем ли мы все для этих детей, которых хочется поддержать. Поэтому в такие радостные минуты хочется именно для таких детей пожелать здоровья, чтобы у них все получилось, чтобы преподаватели видели, в общем-то, результаты своего труда.