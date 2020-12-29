Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?

«Белая Русь» – это по-настоящему массовое движение, которое объединяет более 160 тысяч белорусов: интеллигенция, люди рабочих специальностей, управленцы. Столичная организация широко представлена во всех сферах, но особенно в образовании и здравоохранении. Поэтому среди выдвиженцев много педагогов и медработников.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

75 человек от городской «Белой Руси». Мы сегодня их выбрали, утвердили. Это те люди, которые своей постоянной работой, своей ежедневной работой, своей общественно-политической позицией помогают в том, чтобы наша страна не только с каждым днем оставалась островком стабильности, но и для того, чтобы мы все жили в нормальной, спокойной, миролюбивой и доброй стране. Это очень важно. Поэтому эти люди являются кандидатами в делегаты на шестое Всебелорусское народное собрание.