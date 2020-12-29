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Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?

29 декабря 2020 15:21
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Новости Беларуси. Делегатов на шестое Всебелорусское народное собрание от «Белой Руси» избрали 29 декабря. Столичную организацию представят 75 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» – это по-настоящему массовое движение, которое объединяет более 160 тысяч белорусов: интеллигенция, люди рабочих специальностей, управленцы. Столичная организация широко представлена во всех сферах, но особенно в образовании и здравоохранении. Поэтому среди выдвиженцев много педагогов и медработников.

Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?-1

«Белая Русь» уже приложила немало усилий к подготовке ВНС. В ходе общественных приемных и на диалоговых площадках собраны все предложения. Среди прочих – вопрос подготовки программы культурного воспитания подрастающего поколения и изменения условий и срока декретного отпуска.

Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?-4

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
75 человек от городской «Белой Руси». Мы сегодня их выбрали, утвердили. Это те люди, которые своей постоянной работой, своей ежедневной работой, своей общественно-политической позицией помогают в том, чтобы наша страна не только с каждым днем оставалась островком стабильности, но и для того, чтобы мы все жили в нормальной, спокойной, миролюбивой и доброй стране. Это очень важно. Поэтому эти люди являются кандидатами в делегаты на шестое Всебелорусское народное собрание.

Минскую организацию «Белой Руси» на ВНС представят 75 делегатов. В каких сферах они работают?-7

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Шестой форум соберет представителей всех слоев общества.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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