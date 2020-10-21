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«Основной вопрос, как нам вновь стать единой страной». Что обсуждали в Гомеле на диалоговой площадке

21 октября 2020 07:06
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Новости Беларуси. Диалоговые площадки как самый демократичный путь к реформам. По всей стране представители разных профессий и политических взглядов собираются за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Основной вопрос, как нам вновь стать единой страной». Что обсуждали в Гомеле на диалоговой площадке-1

На повестке дня – законы страны и жизнь общества. Так, 20 октября в Гомеле обсуждали изменения в избирательную систему, форму устройства парламента, перераспределение конституционных полномочий и пересмотр механизма назначения должностных лиц. Принять участие в диалоге мог любой белорус, ведь такие площадки – возможность высказаться для каждого. Над озвученными предложениями теперь предстоит работать вышестоящим органам.  

«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

«Основной вопрос, как нам вновь стать единой страной». Что обсуждали в Гомеле на диалоговой площадке-4

Людмила Михалькова, заслуженный юрист Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Депутаты всегда работали и принимали предложения людей. С выездом на места, работа в регионах это основная была работа депутатов, помимо принятия законов. Всегда прислушивались к мнению и выносили эти вопросы на обсуждение именно на заседаниях парламента. Какие-то предложения даже входили в предлагаемые проекты законодательства. А сегодня, наверное, самый основной вопрос это как нам вновь стать единой страной, не разъединяться, наоборот, объединиться и прислушаться к мнению каждого.  

«Основной вопрос, как нам вновь стать единой страной». Что обсуждали в Гомеле на диалоговой площадке-7

Отметим, диалоговые площадки уже успели положительно себя зарекомендовать. Только в Минске прошло около десятка подобных встреч. Все озвученные предложения направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.  

# Конституция # общество # Людмила Михалькова # Фотофакт

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