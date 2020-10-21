«Основной вопрос, как нам вновь стать единой страной». Что обсуждали в Гомеле на диалоговой площадке

Новости Беларуси. Диалоговые площадки как самый демократичный путь к реформам. По всей стране представители разных профессий и политических взглядов собираются за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – законы страны и жизнь общества. Так, 20 октября в Гомеле обсуждали изменения в избирательную систему, форму устройства парламента, перераспределение конституционных полномочий и пересмотр механизма назначения должностных лиц. Принять участие в диалоге мог любой белорус, ведь такие площадки – возможность высказаться для каждого. Над озвученными предложениями теперь предстоит работать вышестоящим органам. «Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок

Людмила Михалькова, заслуженный юрист Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Депутаты всегда работали и принимали предложения людей. С выездом на места, работа в регионах – это основная была работа депутатов, помимо принятия законов. Всегда прислушивались к мнению и выносили эти вопросы на обсуждение именно на заседаниях парламента. Какие-то предложения даже входили в предлагаемые проекты законодательства. А сегодня, наверное, самый основной вопрос – это как нам вновь стать единой страной, не разъединяться, наоборот, объединиться и прислушаться к мнению каждого.