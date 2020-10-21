Продукты к новогоднему столу не превысят свою стоимость. Как в Беларуси мониторят торговые объекты

Новости Беларуси. Цены к Новому году существенно не вырастут. Стоимость товаров остается под пристальным контролем депутатов, сенаторов и профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К мониторингу торговых объектов подключат все регионы Беларуси.

Сегодня на очереди Боровляны. Населенный пункт немаленький. Есть спрос – есть и предложение. На прилавках молочная продукция, свежая выпечка, бакалея – все необходимое. На особом контроле находятся цены на товары во время ажиотажного спроса. К примеру, продукты к новогоднему столу не должны превышать свою стоимость.

Отдельное внимание уделили собственно заготовленной продукции. Магазины скупают у местных жителей клюкву, фрукты, мед. Что важно, торговые объекты расширяют свои возможности. Например, в этом супермаркете недавно открылось кафе. Работает всего месяц, а в рекламе уже не нуждается.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Я больше всего смотрела, конечно, на основную группу продуктов, социально значимую для населения. Это мясная продукция, овощная продукция, это крупы, сыры, молочная продукция. Скорее, больше на эти. И надо отметить, что в данном магазине цены дешевле. Все-таки я же посетитель этих магазинов, мне возможно сравнить как человеку, покупающему продукты. Здесь цены дешевле.

На защите прав и интересов покупателей. Сенаторы поднимут вопрос мониторинга цен в каждом регионе без исключения. Пока по результатам проведенных проверок рост цен в пределах инфляции.

Отметим, что столь пристальное внимание к ценам на продукты будет до конца 2020 года. А за необоснованное завышение стоимости предусмотрена ответственность.