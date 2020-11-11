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Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции

11 ноября 2020 14:22
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Новости Беларуси. В Витебске после реконструкции открылось отделение почты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что его клиентами станут 11 тысяч жителей и около 300 организаций и предприятий.

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -1

Оказание услуг здесь вышло на современный уровень: работает четыре операционных окна, электронная очередь. Дожидаться своего приема у оператора можно на уютных сиденьях. Кроме этого, многие платежи теперь можно осуществлять самостоятельно, а главное – без комиссий, в специальном терминале.

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -4

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -6

Почтовое отделение в Витебске размещено в историческом центре. До 1964 года по этому адресу на улице Советской размещался Главпочтамт. При реконструкции, к слову, сохранили декор тех времен.

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -9

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -11

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Мне нравится, что мы отходим от стандартных подходов, что почтовое отделение это, условно говоря, дверь и оператор, который находится здесь. Мы хотим, чтобы тот, кто приходит сюда за нашей услугой, как-то душевно погружался в эту атмосферу уюта что ли, домашнего подхода. И даже в режиме ожидания мог приятно провести время.

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -14

Мы хотим, чтобы люди погружались в атмосферу уюта. Необычную почту открыли в Витебске после реконструкции -16

Усовершенствование отделений почтовой связи продолжится и в 2021 году, причем не только в областных городах и райцентрах. Своеобразный ребрендинг затронет и отделения, расположенные в сельской местности.

# Почта Беларуси # общество # Константин Шульган # Фотофакт

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