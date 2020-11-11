В Минске обсуждают названия новых улиц. Можно высказать свои предложения

Новости Беларуси. В Минске могут появиться улицы Савицкого и Лученка. Такое предложение выдвинула специальная комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, предлагается присвоить улицам, расположенным в границах Партизанского проспекта, Кулешова и Шишкина, название Рудобельская (здесь ранее существовала одноименная деревня Рудобелка). Еще одной проектируемой улице планируют присвоить имя партизана, Героя Советского Союза Михаила Мормулева.