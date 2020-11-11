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В Минске обсуждают названия новых улиц. Можно высказать свои предложения

11 ноября 2020 14:17
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Новости Беларуси. В Минске могут появиться улицы Савицкого и Лученка. Такое предложение выдвинула специальная комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, предлагается присвоить улицам, расположенным в границах Партизанского проспекта, Кулешова и Шишкина, название Рудобельская (здесь ранее существовала одноименная деревня Рудобелка). Еще одной проектируемой улице планируют присвоить имя партизана, Героя Советского Союза Михаила Мормулева.

В Минске обсуждают названия новых улиц. Можно высказать свои предложения-1

Улице № 1, проектируемой от Игуменского тракта, предлагается дать имя Станислава Монюшко. Кроме того, улицам № 7, 8 и 12, проектируемым на территории жилого комплекса «Минск Мир», присвоить имена Леонида Левина, Михаила Савицкого и Игоря Лученка.

Предложения вынесены на рассмотрение горожан. Мнения и замечания принимаются в течение двух недель.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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