«Мы граждане Беларуси!» – 27 юношей и девушек получили паспорта в Конституционном суде
Напутственные слова быть достойными гражданами своей страны звучат 10 марта в адрес подрастающего поколения. Накануне Дня Конституции в Беларуси в торжественной обстановке проходят церемонии вручения паспортов 14-летним подросткам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общенациональная акция «Мы граждане Беларуси!» стартовала в Конституционном суде, у которого особая роль в защите государственного строя и гарантированных прав и свобод.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Этот документ устанавливает как юридическую, так и фактическую их связь со страной, где они родились, живут и в настоящее время получают образование.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Наша акция БРСМ «Мы граждане Беларуси!» уже полюбилась ребятам, многие ее с нетерпением ждут. Прежде всего, конечно, потому, что им вручается основной и самый главный документ в их жизни – паспорт.
В Конституционном суде паспорта гражданина Республики Беларусь получили 27 юношей и девушек – это отличники в учебе и спорте, науке и творчестве. Именно в этот момент они становятся полноправными гражданами своей страны. В подарок ребята традиционно получили Конституцию, а также обложку на паспорт и книжное издание «Символы Беларуси».
Виолетта Просолович, учащаяся гимназии Осипович:
Я чувствую, что я шагнула во взрослую жизнь. Это делает меня более ответственной, и я чувствую себя намного увереннее, чем раньше.
Акцию подхватят все регионы республики, она продлится до 15 марта. Центральные мероприятия инициативы запланированы в ЦИК, Совете Республики и Палате представителей, а также в музее истории Великой Отечественной войны.